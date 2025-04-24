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Польский предатель: президент Дуда призвал Киев уступить России

1:37
Силовые структуры » Военные новости

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews фактически поставил украинское руководство перед фактом: в предстоящих переговорах с Москвой Киеву не удастся избежать компромиссов.

Президент Польши Анджей Дуда
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International
Президент Польши Анджей Дуда

По мнению польского лидера, Украина будет вынуждена пойти на определённые шаги навстречу России, и это лишь вопрос времени. Дуда не стал углубляться в детали, ограничившись дипломатичной формулировкой, что ему сложно прогнозировать конкретные параметры возможных соглашений на текущем этапе. Однако сам факт такого заявления из уст главы соседнего с Украиной государства звучит как сигнал: Запад не исключает, что территориальные и иные споры придётся так или иначе урегулировать за счёт Киева.

Это не первое давление на украинское руководство извне. Ранее в среду президент США Дональд Трамп выступил с жёсткой критикой в адрес Владимира Зеленского, упрекнув его в неготовности к реальным шагам ради мира. Трамп фактически предъявил украинскому лидеру ультиматум: либо он соглашается обсуждать вопрос уступки территорий России, либо страна окажется на грани катастрофы уже через три года.

По мнению американского президента, риторика Киева относительно Крыма и Донбасса лишь осложняет мирные переговоры с Москвой, заводит ситуацию в тупик. Трамп прямо заявил, что ситуация на Украине "плачевна", а значит, Зеленскому пора выбирать между сохранением хотя бы части страны и упрямством, которое в итоге приведёт к её полному разрушению.

Уточнения

А́нджей Себа́стьян Ду́да — польский юрист и государственный деятель, кандидат на президентских выборах 2015 и 2020 года. Президент Польши с 6 августа 2015 года.
 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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