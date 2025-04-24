Остановить удары: Трамп раскрыл, как заставит РФ прекратить удары по Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне очередного витка эскалации конфликта на Украине президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, которое привлекло внимание мировых СМИ.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

По его мнению, российский лидер Владимир Путин с высокой долей вероятности прислушается к его просьбе остановить удары по украинской территории. Это заявление прозвучало после того, как Трамп публично выразил недовольство продолжающимися обстрелами и призвал Москву к немедленному перемирию.

В ответ на вопрос журналистов, насколько реалистично ожидать реакции от Кремля, Трамп категорически подтвердил свою уверенность в действенности своего слова. По сути, американский лидер дал понять, что его личные отношения с Путиным могут стать ключом к деэскалации конфликта. Кадры с этого брифинга, где прозвучало лаконичное "да", облетели ведущие мировые СМИ, вызвав волну обсуждений о роли Вашингтона в украинском кризисе.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

