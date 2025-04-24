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Остановить удары: Трамп раскрыл, как заставит РФ прекратить удары по Украине

1:02
Силовые структуры » Военные новости

На фоне очередного витка эскалации конфликта на Украине президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, которое привлекло внимание мировых СМИ.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

По его мнению, российский лидер Владимир Путин с высокой долей вероятности прислушается к его просьбе остановить удары по украинской территории. Это заявление прозвучало после того, как Трамп публично выразил недовольство продолжающимися обстрелами и призвал Москву к немедленному перемирию.

В ответ на вопрос журналистов, насколько реалистично ожидать реакции от Кремля, Трамп категорически подтвердил свою уверенность в действенности своего слова. По сути, американский лидер дал понять, что его личные отношения с Путиным могут стать ключом к деэскалации конфликта. Кадры с этого брифинга, где прозвучало лаконичное "да", облетели ведущие мировые СМИ, вызвав волну обсуждений о роли Вашингтона в украинском кризисе.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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