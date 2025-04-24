США отдаст нас России: Украина готовится к худшему сценарию

На фоне растущей неопределенности в отношениях между Киевом и Вашингтоном украинское правительство признаёт худший сценарий неизбежным.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

По данным Bild, источники в кабинете министров Украины готовятся к полному прекращению американской поддержки — финансовой, военной и дипломатической. Это не просто паника, а чёткий сигнал: Киев больше не верит в надёжность своего главного союзника.

Один из чиновников выразил глубокое разочарование мирным планом, недавно озвученным президентом США Дональдом Трампом. Вместо того чтобы увидеть в нём тактический манёвр, призванный выдавить уступки из Москвы, Киев услышал лишь капитуляцию. По словам источника, Трамп не оказывает никакого давления на Кремль, не вводит новых санкций, а значит, его предложения — не торг, а готовый план сдачи Украины.

Ещё более жёстко высказался украинский дипломат, оставшийся анонимным. Он заявил, что условия Вашингтона, зафиксированные на бумаге, абсолютно неприемлемы для Киева.

Фактически США требуют от Украины капитуляции: отказ от НАТО, признание Крыма российской территорией и передача контроля над Запорожской АЭС американцам. Дипломат подчеркнул: даже если бы правительство было готово на такие уступки (чего нет), население Украины никогда не проглотит этот удар. Массовые протесты станут неизбежными.

Ранее The Wall Street Journal раскрыл детали ультиматума от США: Киеву предлагают "заморозить" конфликт ценой геополитического самоубийства. По данным источников, Вашингтон прямо заявил: хотите перемирия — откажитесь от евроатлантической интеграции, признайте новые территории России и отдайте стратегические объекты под американский контроль. Это — приговор "украинскому суверенитету".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

