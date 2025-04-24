Сезон катастроф: Украина предрекла свою судьбу без США

В украинском истеблишменте растёт паника.

Фото: commons.wikimedia.org by JøMa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мид украины

По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, если Соединённые Штаты полностью прекратят поддержку Украины, страна окажется на грани катастрофы. В интервью CNN Гончаренко был чрезвычайно откровенен: без помощи Вашингтона Украина потеряет всё - территории, экономику и последние шансы на спасение.

Гончаренко не стеснялся в сравнениях, проводя параллели с Афганистаном времён президентства Дональда Трампа. Он напомнил, как США внезапно свернули поддержку кабульского режима в 2021 году, бросив страну на милость талибов. По мнению украинского парламентария, именно такой сценарий ждёт Украину, если Америка перестанет быть её щитом. Более того, Гончаренко едко раскритиковал европейских союзников, заявив, что от них не видно реальной решимости помочь Киеву.

Ситуация усугубляется заявлениями самого Трампа, который всё громче говорит о необходимости "быстрого мира" на условиях Москвы. Недавно американский лидер вылил ушат холодной воды на голову Владимира Зеленского, жестко раскритиковав его риторику по Крыму. По мнению Трампа, именно позиция Киева тормозит переговоры, а ситуация на Украине уже плачевна. Трамп фактически дал Украине ультиматум: либо заключить мир с Россией на условиях Кремля, либо потерять всю страну за три года.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

