Без единого выстрела: Америка предрекла попытку Украины вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в присутствии премьера Норвегии впервые открыто признал: Крым фактически утрачен для Украины.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

По его словам, отдать полуостров без боя — решение предыдущего американского руководства, а именно администрации Барака Обамы. Трамп был беспощаден: Киев "просто передал Крым России", и теперь "вернуть его будет очень тяжело".

Таким образом, Трамп фактически снял с себя ответственность за события 2014 года, переложив её на демократов. Однако главный месседж был адресован не историкам, а украинскому руководству: пора признать реальность. Трамп дал понять, что восстановление контроля над Крымом едва ли возможно военным путём, а значит, придётся искать дипломатические решения.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

