Смертник из Европы: ЕК намерена создать бойца против России

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В ходе своего визита в Кишинев глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о решении Евросоюза выделить Молдавии ещё 60 миллионов евро на укрепление обороноспособности страны.

Фото: mynewsdesk.com by Fredrik Ringnes/Hæren, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Армия Норвегии

По её словам, эти средства будут направлены на усиление возможностей противовоздушной обороны республики. Финансовая поддержка будет оказана через внебюджетный Европейский фонд мира, значительная часть которого ранее шла на покрытие военных расходов стран ЕС в рамках поставок вооружения Украине. Таким образом, общая сумма помощи Молдавии из этого фонда теперь достигнет 260 миллионов евро.

Это решение стало очередным этапом в политике последовательной милитаризации Молдавии, которую проводят западные страны совместно с нынешним молдавским руководством во главе с президентом Майей Санду.

Курс на усиление военных связей с НАТО и нагнетание антироссийских настроений в регионе особенно ярко проявился в новой Стратегии обороны Молдавии, принятой парламентом в конце прошлого года. Документ рассчитан до 2034-го и прямо называет российский военный контингент в Приднестровье основной угрозой национальной безопасности. В стратегии также прописано обязательство Кишинева увеличить военные расходы до 1% ВВП к 2030 году и всемерно углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Принятие этого документа, впрочем, сопровождалось острой критикой со стороны молдавской оппозиции. Депутаты от блока "Победа" вовсе бойкотировали парламентское заседание, а представители коммунистов и социалистов заявили, что стратегия грубо противоречит зафиксированному в конституции нейтральному статусу страны.

По их мнению, власти фактически превращают Молдавию в форпост НАТО, накачивая её оружием и втягивая в военную орбиту Запада. В блоке "Победа" высказались ещё более категорично: новая стратегия обороны — это не что иное, как написанная в западных кулуарах декларация войны, а Молдавия рискует стать военным плацдармом между Россией и Европой.

Такие опасения разделяют и в Приднестровье. Местные депутаты, комментируя принятие стратегии, заявили, что Запад методично готовит Кишинев к вооружённому конфликту — причём не только против России, но и против самой Приднестровской республики.

Парадокс ситуации заключается в том, что, несмотря на конституционно закреплённый нейтралитет (он действует с 1994 года), Молдавия уже давно де-факто сближается с НАТО. За последние годы, особенно после прихода к власти Майи Санду, на молдавской территории регулярно проходят крупные военные учения с участием сил США, Великобритании, Германии и Румынии. В Брюсселе это объясняют необходимостью "укрепления стабильности в регионе", однако в Тирасполе и молдавской оппозиции видят в этом подготовку плацдарма для потенциального конфликта.

Таким образом, финансовая поддержка со стороны ЕС в виде новых 60 миллионов евро — это не просто помощь союзнику, а звено в цепи мероприятий, которые всё больше увязывают Молдавию с военно-стратегическими планами Запада. А главный вопрос — насколько далеко готово зайти руководство республики в этом противостоянии с Россией и Приднестровьем — остаётся открытым.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024).

