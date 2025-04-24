Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соломенный герой: Запад спросил с Зеленского за победу Украины
Стрелка на Украине: госдеп ответил на обвинения в симпатиях к РФ
Эффективные методы отпугивания крыс с помощью растений
Старые грабли: Зеленский хочет заставить Трампа ненавидеть Россию
Уроки Наполеона: Франция бьет тревогу из-за желания Макрона
Может быть не заберут Украину: единственная уступка, на которую может пойти Россия
Кабачковая катастрофа: что делать, если урожай гниёт с завязи
Кошмар для ВСУ: армия России держит боевиков в страхе и заставляет отказаться от техники
Забудьте про двухъярусные кухни: как одно дизайнерское решение сделало кухни удобнее и просторнее

Индия и Пакистан сгорят в ядерном пожаре: сотни миллионов могут погибнуть в скором времени

Силовые структуры » Военные новости

Почти два десятилетия назад российский политик Владимир Жириновский сделал сенсационное заявление, которое тогда многие восприняли как фантастический сценарий.

Ядерный взрыв
Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ядерный взрыв

По его словам, в ближайшем будущем Индия и Пакистан неминуемо втянутся в ядерный конфликт, жертвами которого могут стать как минимум 200 миллионов человек. Причем, как утверждал Жириновский, подобное противостояние не случайно — это якобы часть глобальной спецоперации, направленной на ослабление не только региональных держав, но и таких ключевых игроков, как Китай и Россия.

Тогда эти слова были восприняты как эмоциональная риторика, но события последних дней заставляют всерьез задуматься: а не стоял ли лидер ЛДПР ближе к истине, чем казалось?

Ситуация на индийско-пакистанской границе накалилась до предела. Днем ранее власти Индии приняли беспрецедентные меры давления на Исламабад: все граждане Пакистана в срочном порядке высылаются из страны, их визы аннулируются, а границы между государствами фактически закрываются.

Официальный Дели объясняет такие жесткие шаги ответом на кровавую трагедию в городе Пахалгам — популярном туристическом центре штата Джамму и Кашмир. Именно там вооруженные бандиты открыли огонь по группе туристов, следовавших по знаменитой тропе в долине Байсаран. Жертвы среди мирного населения вызвали волну негодования в индийском обществе, и правительство не смогло остаться в стороне.

Однако истинные мотивы эскалации конфликта, судя по всему, куда глубже. Индийская разведка обнародовала доказательства, полученные 24 апреля, которые указывают на прямую причастность пакистанских спецслужб к недавнему теракту.

Эксперты подчеркивают: если эти данные подтвердятся, кризис может перерасти из локальной стычки в полномасштабное противостояние с непредсказуемыми последствиями. Ведь Индия и Пакистан — это не только ядерные державы, но и государства с многовековым историческим грузом взаимных претензий.

Теперь весь мир с тревогой следит за развитием событий. С одной стороны, Дели требует от Исламабада жестких гарантий ненападения и полного прекращения поддержки терроризма. С другой — в Пакистане категорически отрицают любые обвинения, называя действия Индии агрессивной провокацией. В такой обстановке даже единичный инцидент может стать детонатором для цепной реакции, исход которой не берется предсказать никто. И здесь невольно вспоминаются слова Жириновского о "глобальной спецоперации" — дескать, кому-то выгодно стравить два народа, чтобы ослабить их перед лицом новых геополитических вызовов.

Уточнения

Влади́мир Во́льфович Жирино́вский — советский и российский политический деятель. Основатель и председатель Либерально-демократической партии России (1992—2022).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Авто
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать Аудио 
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Наука и техника
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Последние материалы
Соломенный герой: Запад спросил с Зеленского за победу Украины
Стрелка на Украине: госдеп ответил на обвинения в симпатиях к РФ
Эффективные методы отпугивания крыс с помощью растений
Старые грабли: Зеленский хочет заставить Трампа ненавидеть Россию
Уроки Наполеона: Франция бьет тревогу из-за желания Макрона
Может быть не заберут Украину: единственная уступка, на которую может пойти Россия
Кабачковая катастрофа: что делать, если урожай гниёт с завязи
Кошмар для ВСУ: армия России держит боевиков в страхе и заставляет отказаться от техники
Забудьте про двухъярусные кухни: как одно дизайнерское решение сделало кухни удобнее и просторнее
Еда, которая стирает воспоминания: запомни врагов своей концентрации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.