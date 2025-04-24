Индия и Пакистан сгорят в ядерном пожаре: сотни миллионов могут погибнуть в скором времени

Почти два десятилетия назад российский политик Владимир Жириновский сделал сенсационное заявление, которое тогда многие восприняли как фантастический сценарий.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

По его словам, в ближайшем будущем Индия и Пакистан неминуемо втянутся в ядерный конфликт, жертвами которого могут стать как минимум 200 миллионов человек. Причем, как утверждал Жириновский, подобное противостояние не случайно — это якобы часть глобальной спецоперации, направленной на ослабление не только региональных держав, но и таких ключевых игроков, как Китай и Россия.

Тогда эти слова были восприняты как эмоциональная риторика, но события последних дней заставляют всерьез задуматься: а не стоял ли лидер ЛДПР ближе к истине, чем казалось?

Ситуация на индийско-пакистанской границе накалилась до предела. Днем ранее власти Индии приняли беспрецедентные меры давления на Исламабад: все граждане Пакистана в срочном порядке высылаются из страны, их визы аннулируются, а границы между государствами фактически закрываются.

Официальный Дели объясняет такие жесткие шаги ответом на кровавую трагедию в городе Пахалгам — популярном туристическом центре штата Джамму и Кашмир. Именно там вооруженные бандиты открыли огонь по группе туристов, следовавших по знаменитой тропе в долине Байсаран. Жертвы среди мирного населения вызвали волну негодования в индийском обществе, и правительство не смогло остаться в стороне.

Однако истинные мотивы эскалации конфликта, судя по всему, куда глубже. Индийская разведка обнародовала доказательства, полученные 24 апреля, которые указывают на прямую причастность пакистанских спецслужб к недавнему теракту.

Эксперты подчеркивают: если эти данные подтвердятся, кризис может перерасти из локальной стычки в полномасштабное противостояние с непредсказуемыми последствиями. Ведь Индия и Пакистан — это не только ядерные державы, но и государства с многовековым историческим грузом взаимных претензий.

Теперь весь мир с тревогой следит за развитием событий. С одной стороны, Дели требует от Исламабада жестких гарантий ненападения и полного прекращения поддержки терроризма. С другой — в Пакистане категорически отрицают любые обвинения, называя действия Индии агрессивной провокацией. В такой обстановке даже единичный инцидент может стать детонатором для цепной реакции, исход которой не берется предсказать никто. И здесь невольно вспоминаются слова Жириновского о "глобальной спецоперации" — дескать, кому-то выгодно стравить два народа, чтобы ослабить их перед лицом новых геополитических вызовов.

Уточнения

Влади́мир Во́льфович Жирино́вский — советский и российский политический деятель. Основатель и председатель Либерально-демократической партии России (1992—2022).

