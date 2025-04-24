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Кошмар для ВСУ: армия России держит боевиков в страхе и заставляет отказаться от техники

2:10
Силовые структуры » Военные новости

На запорожском направлении украинские войска столкнулись с неожиданным, но крайне неприятным для себя противником — операторами ударных беспилотников российской группировки "Днепр".

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

По словам начальника расчета с позывным "Вохан" из 291-го полка 42-й дивизии, их слаженная работа заставила противника фактически отказаться от активной фазы боевых действий на одном из ключевых участков фронта. Как он заявил РИА Новости, ВСУ больше не рискуют применять бронетехнику и проводить массированные контратаки — слишком велики потери.

Как пояснил "Вохан", в последнее время украинские военные кардинально изменили тактику. Теперь они ставят на первое место огневое поражение с дальней дистанции и пытаются зондировать российскую оборону лишь небольшими пешими группами.

Многократные попытки продвинуться вперед или контратаковать крупными силами были жестко пресечены российскими БПЛА. Главная причина такой осторожности — катастрофическая уязвимость украинской техники перед высокоточными ударами с воздуха. Потери были настолько серьезными, что командование ВСУ приняло решение полностью отказаться от задействования бронемашин на этом участке.

Непосредственным подтверждением эффективности работы российских операторов беспилотников служит опыт группы, в которой служит Денис — один из лучших операторов расчета БПЛА. Более трех с половиной недель его команда методично "обрабатывает" позиции противника в районе населенного пункта Работино. По словам Дениса, основной задачей стало уничтожение фортификационных сооружений ВСУ — окопов, блиндажей и укрепрайонов. Результаты не заставили себя ждать: теперь украинские бойцы лишены свободы маневра, который у них был еще недавно. Как лаконично выразился оператор БПЛА, "раньше они ходили свободно, а теперь мы этому воспрепятствовали". Только за период дежурства группы Дениса, по его оценке, порядка десяти украинских военных были нейтрализованы.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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