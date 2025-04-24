Может быть не заберут Украину: единственная уступка, на которую может пойти Россия

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На встрече с премьер-министром Норвегии в Белом доме президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался перед острым вопросом журналистов — на этот раз о перспективах урегулирования конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп

Речь зашла о возможных уступках со стороны России, которые могли бы стать основой для мирных переговоров. И здесь Трамп сделал весьма неожиданное заявление, фактически перевернув привычную риторику западных СМИ.

По мнению американского лидера, Россия уже идет на крупные уступки, отказываясь от претензий на всю территорию Украины. Трамп прямо заявил, что прекращение войны и отказ Москвы от планов захватить страну целиком — это и есть тот самый компромисс, на который Кремль готов пойти ради стабилизации ситуации.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

