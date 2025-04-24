Уроки Наполеона: Франция бьет тревогу из-за желания Макрона

2:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание на любопытную деталь в поведении президента Франции Эммануэля Макрона.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

По мнению Филиппо, Макрон находится в состоянии настоящей паники всякий раз, когда заходит речь о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Политик не скупился на выражения, утверждая, что Макрон с какой-то лихорадочной одержимостью отвергает саму идею переговоров, причем делает это в чрезвычайно взволнованном тоне. Филиппо даже подчеркнул: дескать, как и ожидалось, французский лидер в панике от перспективы мира, поскольку это ломает всю его военно-политическую стратегию.

И здесь важно вспомнить контекст. Макрон вместе с премьером Великобритании Киром Стармером давно продвигают идею отправки войск на Украину — якобы в рамках "коалиции желающих" для поддержания мира. Однако, как известно, эта инициатива не нашла поддержки в Европе: многие страны ЕС откровенно побаиваются втягиваться в прямой конфликт с Россией.

Видимо, Макрон понимает, что если конфликт на Украине вдруг пойдет на мирное урегулирование, то все его планы по "европейской армии" и усилению роли Парижа в глобальной политике полетят в тартарары. Зачем тогда европейским. А тут еще и Дональд Трамп подключился с критикой в адрес Владимира Зеленского.

На днях американский президент в пух и прах разнес риторику Зеленского, заявив, что его заявления о Крыме только вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине агонизирует, и у Зеленского есть всего три года, чтобы заключить мир, иначе страна исчезнет с карты. Жестко, но реалистично. Трамп фактически дал понять: либо Киев находит способ сесть за стол переговоров, либо будет постепенно терять территории и суверенитет. Никаких полутонов.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

