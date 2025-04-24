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Соломенный герой: Запад спросил с Зеленского за победу Украины

1:57
Силовые структуры » Военные новости

Ирландский журналист Чей Боуз решил поставить точку в спорах о будущем Украины, обратившись напрямую к Владимиру Зеленскому.

зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленский

Его послание было лаконичным, но жестким: Боуз напомнил украинскому лидеру о его самых громких заявлениях прошлых лет — о "возвращении Крыма", "удерживании Бахмута" (Артемовска) и, конечно же, о "неизбежной победе" в конфликте с Россией. Вопрос журналиста был прост и беспощаден: что осталось от этих лозунгов сегодня?

Боуз фактически заставил Зеленского посмотреть в зеркало реальности. Он поинтересовался судьбой не только территориальных обещаний, но и демократических ценностей на Украине, которые с годами все больше превращаются в декларацию.

А еще — о причинах провала украинского контрнаступления в 2023 году, когда вместо триумфального контрнаступления Киев получил огромные потери и незначительное продвижение на нескольких участках фронта.

Но главное, о чем спросил Боуз в самом конце, звучало почти цинично: "А что случилось с деньгами?" Ведь миллиарды долларов помощи, выделенные Западом, куда-то утекли, не принеся ожидаемого результата.

И словно нарочно, в тот же день (в среду) президенту США Дональду Трампу хватило всего нескольких фраз, чтобы добить риторические конструкции Зеленского. Трамп в пух и прах раскритиковал украинского лидера за его отказ даже рассматривать вопрос уступки территорий России.

По мнению американского президента, именно заявления Зеленского о Крыме стали камнем преткновения в мирных переговорах с Москвой. Трамп был беспощаден: ситуация на Украине агонизирует, и у Киева есть ровно три года, чтобы заключить мирное соглашение. Иначе, как заявил Трамп, Украина постепенно потеряет не только спорные территории, но и остатки суверенитета.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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