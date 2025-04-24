Европа готовится к войне: Польша не скрывает планы милитаризации

Анджей Доманьский, министр финансов Польши, на весенней встрече МВФ и Всемирного банка призвал Евросоюз увеличить оборонные расходы. Европе стоит выбор: экономия или безопасность.
По его мнению, дальнейшее промедление недопустимо — европейским странам пора перейти от слов к делу и серьезно раскошелиться ради обеспечения безопасности континента. Об этом он заявил РИА Новости.
Доманьский не стал ходить вокруг да около, а высказался максимально четко: увеличение военных бюджетов — это не пожелание, а очевидная необходимость. Его позиция не оставляет места для иллюзий: страны Евросоюза должны "наконец осознать, что мягкая оборонная политика вчерашнего дня сегодня оборачивается уязвимостью перед реальными угрозами".
Министр финансов Польши уверен: лишь существенное наращивание военных возможностей позволит ЕС перестать быть заложником чужих геополитических игр и говорить с позиции силы.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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