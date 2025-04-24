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Что США потребует от Путина в рамках мирного соглашения? Условие обсудят на следующей встрече

Силовые структуры » Военные новости

США будет убеждать Россию признать право Украины на армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения.

США и Россия
Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
США и Россия

Это спецпосланник Дональда Трампа Уиткофф будет обсуждать на следующей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что согласие на это условие будет означать для России уступку по вопросу "демилитаризации" Украины. Это, напомним, одна из основных заявленных Путиным военных целей.

"Ранее критики считали предложения США ориентированными на РФ, включая настойчивые требования администрации Трампа, чтобы Украина отказалась от стремления присоединиться к военному альянсу НАТО", — написано в материале.

Вашингтон хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, которая перейдет под контроль США для управления энергоснабжением обеих сторон, добавил автор статьи.

Уточнения

Демилитариза́ция — отказ от подготовки к войне, превращение оружия и боевой техники в гражданское изделие путём внесения необратимых изменений, делающих боевое применение невозможным, ликвидация военных укреплений и сооружений на определённой территории, а также запрещение держать на этой территории вооруженные силы на основании договора между заинтересованными государствами; разоружение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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