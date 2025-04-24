Что ждёт Владимира Зеленского, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он прокомментировал вероятность его побега с Украины.
"Зеленский больше не нужен Западу, НАТО хотело бы избавиться от него, желательно с помощью выборов", — считают в СВР, как пишет "Российская газета".
Там добавили, что отношении Зеленского в штаб-квартире НАТО готовят операцию по дискредитации Зеленского. Они хотят обнародовать информацию о присвоении денег, которые давали на закупку боеприпасов, торговле военной техникой и вооружением, переданных Западом, выводе средств за границу.
Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?