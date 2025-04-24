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Силовые структуры » Военные новости

Что ждёт Владимира Зеленского, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он прокомментировал вероятность его побега с Украины.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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"Зеленский больше не нужен Западу, НАТО хотело бы избавиться от него, желательно с помощью выборов", — считают в СВР, как пишет "Российская газета".

Там добавили, что отношении Зеленского в штаб-квартире НАТО готовят операцию по дискредитации Зеленского. Они хотят обнародовать информацию о присвоении денег, которые давали на закупку боеприпасов, торговле военной техникой и вооружением, переданных Западом, выводе средств за границу.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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