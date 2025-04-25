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Смертельная ловушка: вот что будет, если Зеленский отвернётся от поддержки США

1:28
Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский решил поменять тактику, теперь он собирается отказаться от поддержки США. Как это может отразиться на конфликте с Россией, рассказал Pravda. Ru политолог Анатолий Гагарин.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

По словам эксперта, Зеленский находится в самом невыгодном положении, потому что можно предположить, что Трамп ищет возможности быстрее решить ту задачу, которую он публично объявил: завершить конфликт и стать одним из главных миротворцев.

Поэтому, как отметил Гагарин, условия, которые Трамп предлагает для Зеленского — самоубийственны для него.

"Признать их Зеленский не может, поэтому он лихорадочно ищет какой-то выход, для того чтобы сохранить не только лицо, но и собственную жизнь", — считает политолог.

Он добавил, что заявление Зеленского демонстрирует некое желание обойтись без помощи США в надежде на поддержку стран Евросоюза и, соответственно, Великобритании.

По мнению Гагарина, есть два сценария для Зеленского.

"Возможно, его уберут собственные националистические окружения. Они уже об этом заявляют: о том, что "нам нужно Зеленского — убрать, и придумать какой-то способ защищать Украину". Второй путь — это то, на что рассчитывает Зеленский: поддержка Великобритании и Евросоюза", — рассказал политолог.

Он уверен, что у Киева достаточно много оружия, и желание продолжать конфликт до сих пор остается.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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