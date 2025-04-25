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Советское оружие, надолго опередившее время

Силовые структуры » Военные новости

Во времена холодной войны СССР стремился не только догнать, но и перегнать конкурентов в гонке вооружений.

AK-47
Фото: commons.wikimedia.org by Israel Defense Forces, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
AK-47

Иногда это удавалось настолько эффектно, что разработки опережали своё время на годы, а то и десятилетия. Некоторые образцы до сих пор считаются уникальными по своим характеристикам — и это не только про легендарный АК.

1. АК-47 и АКМ

Хотя сам по себе автомат появился в конце 40-х, его надёжность, простота и живучесть сделали его бессмертным. Настолько, что он до сих пор состоит на вооружении десятков стран, а копии выпускаются по всему миру. Опережение времени — в универсальности и гениальной инженерной простоте.

2. ПТРК "Корнет"

Современный противотанковый комплекс, способный поражать танки с активной защитой. Его возможности ещё в начале 2000-х казались невероятными. В своё время это оружие вызывало искреннее уважение даже у экспертов НАТО.

3. РСЗО "Град"

Разработка 60-х годов, которая по-прежнему актуальна. Система залпового огня, поражающая площадь — не отдельную цель. Концепция, которую позднее активно заимствовали в других армиях. "Град" стал символом советской артиллерии.

4. МИГ-25 "Фоксбат"

Когда США обнаружили, что СССР создал перехватчик, способный летать на высоте 20+ км и со скоростью более 3 Махов — это вызвало настоящую панику. МиГ-25 опередил время по аэродинамике и конструкции — из-за невероятных нагрузок даже кабина делалась из титана.

5. Т-64

Это был первый в мире серийный танк с автоматом заряжания, композитной бронёй и гладкоствольной пушкой. На Западе ничего подобного ещё не было. По сути, Т-64 стал прототипом для будущего Т-80, а затем и Т-90.

Советское оружие не всегда было изящным, но часто — гениальным. Его создавали не ради красоты, а ради результата. И когда результатом становилась машина, способная жить десятилетиями и оставаться грозной — это и называлось "опередить время".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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