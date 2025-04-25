На фоне продолжающихся дискуссий о роли Украины в конфликте с Россией неожиданную точку зрения высказал президент США Дональд Трамп.
По его мнению, ключевой причиной эскалации напряженности между Киевом и Москвой стало стремление украинского руководства к более тесной интеграции с Североатлантическим альянсом.
Трамп считает, что именно момент, когда Украина начала активно обсуждать возможность вступления в НАТО, стал отправной точкой для развития конфликта с Россией. Он убежден, что если бы этот вопрос не был вынесен на повестку дня, вероятность начала конфликта была бы значительно ниже. Фактически, американский лидер возложил часть ответственности за происходящее на украинские власти, признавая, что их внешнеполитические амбиции спровоцировали жесткую реакцию со стороны РФ.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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