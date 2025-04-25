Закрытый альянс: Украина никогда не вступит в НАТО

На фоне продолжающихся дискуссий о расширении Североатлантического альянса президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил серьёзные сомнения относительно будущего Украины в этой организации.
По мнению американского лидера, шансы Украины стать полноправным членом НАТО крайне призрачны.
В недавнем интервью журналу Time Трамп откровенно поделился своим скептицизмом на этот счёт. Он заявил, что, с его точки зрения, Украина вряд ли когда-либо сможет соответствовать критериям, необходимым для вступления в Североатлантический альянс.
Глава Белого дома фактически перечеркнул многолетние надежды Киева на интеграцию с западным военным блоком.
НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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