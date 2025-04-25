Закрытый альянс: Украина никогда не вступит в НАТО

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На фоне продолжающихся дискуссий о расширении Североатлантического альянса президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил серьёзные сомнения относительно будущего Украины в этой организации.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

По мнению американского лидера, шансы Украины стать полноправным членом НАТО крайне призрачны.

В недавнем интервью журналу Time Трамп откровенно поделился своим скептицизмом на этот счёт. Он заявил, что, с его точки зрения, Украина вряд ли когда-либо сможет соответствовать критериям, необходимым для вступления в Североатлантический альянс.

Глава Белого дома фактически перечеркнул многолетние надежды Киева на интеграцию с западным военным блоком.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

