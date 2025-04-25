Остановить огонь: Киев готов пойти на встречу России

Европейские дипломаты совместно с украинским руководством разработали обновлённый план урегулирования конфликта на востоке Украины.
Согласно документу, который цитирует агентство Рейтер, ключевым предварительным условием для начала переговоров с Россией становится немедленное и устойчивое прекращение огня. Как только этот шаг будет реализован, стороны готовы перейти к предметному обсуждению дальнейших действий.
По сути, предложение сводится к тому, что после фактической остановки боевых действий Украина и Россия приступят к техническим консультациям. Особенность процесса в том, что переговоры будут проходить при обязательном посредничестве западных стран — в первую очередь, США и ведущих европейских государств.
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