Оккупанты на нашей земле: условие Киева, на которое никогда не пойдет Россия

Европа и Украина совместными усилиями разработали контрпредложение, призванное стать ответом на существующие инициативы по разрешению кризиса.
Как сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ, главным требованием Киева и Брюсселя стало абсолютное отсутствие барьеров для военного присутствия западных стран на украинской территории.
По сути, украинская сторона вместе с европейскими партнёрами настаивает на том, чтобы в любом будущем мирном соглашении было чётко зафиксировано право Украины самостоятельно определять параметры иностранного военного присутствия.
Это означает, что ни о каких ограничениях в вопросах размещения, оснащения и маневра иностранных вооружённых сил на украинской земле не может быть и речи.
"Рейтер" (англ. Reuters [ˈrɔɪtəz], вариант передачи названия — Ро́йтерз) — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с 1851 года.
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