Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защитник Трамп: Америка пытается защититься от агрессивного мира
День без развала ЕС: Орбан рассекретил план Венгрии
Белый флаг в крови: Париж расписался в смерти Украины
Игра в поддавки: хитрый план Китая в отношении США уже стал реализовываться
Разорвать США: стал известен ответ Америки всему миру
Пусть живет: Трамп назвал судьбу Зеленского при мирном соглашении
Квартира-призрак: почему Аркадий Укупник забросил элитное жильё в Юрмале
План Трампа: Америка представила план урегулирования
Украина на повестке дня: США раскрыли, о чем ведут диалог с Россией

Иллюзия одного дня: Трамп раскрыл правду о мирных переговорах

1:12
Силовые структуры » Военные новости

На фоне непрекращающихся дискуссий о своём подходе к урегулированию украинского кризиса президент США Дональд Трамп решил внести ясность в одно из самых резонансных своих заявлений.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Напомним, ранее американский лидер поразил мировую общественность, утверждая, что способен завершить войну на Украине всего за 24 часа. Многие восприняли эти слова буквально, что породило волну критики и скептицизма. Однако теперь Трамп фактически признал, что говорил образно.

В интервью журналу Time глава Белого дома пояснил, что его громкое заявление носило исключительно фигуральный характер. По его собственным словам, Трамп использовал приём ораторского преувеличения, чтобы подчеркнуть свою решимость положить конец кровопролитию.

Он дал понять, что здравомыслящим людям было очевидно: никто всерьёз не может рассчитывать на мгновенное разрешение конфликта, копившегося годами. Вместе с тем американский президент настоял на искренности своих намерений — мол, несмотря на метафоричность фразы, он действительно намерен добиться мира.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Авто
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается Аудио 
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Наука и техника
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества Аудио 
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Последние материалы
Америка прозрела: Трамп обвинил Украину в развязывании войны
Министр под давлением: Хегсет боится увольнения после утечки данных
Ваш газон захвачен мхом? Узнайте, как вернуть его к жизни за пять минут
Цены на шашлык взлетели: в каких регионах майский пикник обойдётся дороже всего
Белый песок и лёд под ногами: пляжи Норвегии глазами туристов
Как съесть десерт на ночь и проснуться стройнее — звучит как магия, но это кулинария
Вот что скрывалось внутри сверхновых — модель раскрыла шокирующую правду
Ноги и руки ватные: Виктории Боне стало плохо на пути к Эвересту
Это должно прекратиться: Джастин Бибер раскрыл правду о преследовании папарацци
В спортзал впервые? Вот чёткий план на первую неделю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.