Иллюзия одного дня: Трамп раскрыл правду о мирных переговорах

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На фоне непрекращающихся дискуссий о своём подходе к урегулированию украинского кризиса президент США Дональд Трамп решил внести ясность в одно из самых резонансных своих заявлений.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Напомним, ранее американский лидер поразил мировую общественность, утверждая, что способен завершить войну на Украине всего за 24 часа. Многие восприняли эти слова буквально, что породило волну критики и скептицизма. Однако теперь Трамп фактически признал, что говорил образно.

В интервью журналу Time глава Белого дома пояснил, что его громкое заявление носило исключительно фигуральный характер. По его собственным словам, Трамп использовал приём ораторского преувеличения, чтобы подчеркнуть свою решимость положить конец кровопролитию.

Он дал понять, что здравомыслящим людям было очевидно: никто всерьёз не может рассчитывать на мгновенное разрешение конфликта, копившегося годами. Вместе с тем американский президент настоял на искренности своих намерений — мол, несмотря на метафоричность фразы, он действительно намерен добиться мира.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

