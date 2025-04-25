План Трампа: Америка представила план урегулирования

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В эксклюзивном интервью журналу Time президент США Дональд Трамп поделился видением путей разрешения одного из самых острых конфликтов в современной истории — войны на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

По мнению американского лидера, ключ к миру лежит в признании существующих геополитических реалий, даже если они кому-то не нравятся. Главный из таких фактов, по словам Трампа, заключается в том, что Крым навсегда останется частью России.

Трамп убеждён: украинская элита, включая Владимира Зеленского, давно осознаёт эту неизбежность. Более того, американский президент считает, что именно попытки Киева интегрироваться в НАТО стали истинной причиной нынешнего конфликта.

По его логике, если бы не активные разговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс, то и вооружённого противостояния с Россией не случилось бы. При этом Трамп фактически перечёркивает перспективы Украины в НАТО, заявляя, что Киев вряд ли когда-либо станет членом альянса — это, по его мнению, понимают все стороны.

Несмотря на столь жёсткие оценки, Трамп оптимистично смотрит на ход текущих переговоров. По его словам, процесс урегулирования идёт полным ходом, и достижение мирного соглашения уже находится в шаговой доступности.

Однако американский лидер не преминул разъяснить свою нашумевшую фразу о том, что он способен завершить конфликт за один день. Как оказалось, это было не буквальное обещание, а риторическое преувеличение, призванное подчеркнуть его решимость.

Трамп категорически заявил: никто, кроме него, не способен довести мирные переговоры до логического конца. В его представлении, только лидер с уникальными переговорными возможностями (то есть он сам) может усадить за стол враждующие стороны и продиктовать условия мира. Звучит амбициозно, но именно в этом Трамп видит свою историческую миссию.

Однако главный интерес США в этом процессе вовсе не альтруистический. Трамп прямо указал, что успешное урегулирование конфликта откроет дорогу к масштабному экономическому сотрудничеству.

По его замыслу, как только Украина и Россия договорятся, США смогут полноценно развивать бизнес на территориях обеих стран. Фактически, мир на Украине станет ключом к новым рынкам для американских корпораций.

Уточнения

Time — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

