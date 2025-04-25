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Разорвать США: стал известен ответ Америки всему миру

1:46
Силовые структуры » Военные новости

В интервью журналу Time президент США Дональд Трамп вновь выступил с жёсткой критикой существующего миропорядка, утверждая, что Америка систематически проигрывает в глобальной игре — и виной тому не внешние угрозы, а пагубная политика предыдущих лет.

Американец на фоне флага
Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Американец на фоне флага

По мнению Трампа, нынешнее положение Соединённых Штатов шатко и неустойчиво, поскольку страна несёт колоссальные финансовые потери из-за действий как явных соперников, так и союзников, которые, по его словам, паразитируют на американской помощи.

Трамп назвал сложившуюся ситуацию нетерпимой: США, по его словам, фактически содержат множество государств, обеспечивая их безопасность бесплатно или за символическую плату.

Он подчеркнул, что сотни миллиардов долларов ежегодно утекают из американской экономики в карманы Китая и стран Евросоюза из-за неравноправных торговых соглашений.

Более того, Трамп сделал сенсационное заявление: дескать, некоторые дружественные государства ведут себя агрессивнее, чем прямые противники США. В его представлении, это не просто временные трудности, а результат порочной политики, которую проводил его предшественник, президент Джо Байден.

По мнению Трампа, нынешний уровень зависимости Америки от внешних партнёров недопустим. Он прямо заявил, что эпоха "беззаботного альтруизма" в американской внешней политике подошла к концу. Отныне Вашингтон не намерен больше субсидировать чужие экономики и армии, продолжая нести убытки. Трамп убеждён: нынешняя модель глобального лидерства США себя изжила, а значит, требуется радикальная перезагрузка.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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