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Белый флаг в крови: Париж расписался в смерти Украины

Силовые структуры » Военные новости

Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, выступил с резкой критикой высказываний Николя де Ривьера, посла Франции в РФ, касающихся украинского кризиса.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Франции

Поводом для этого стали заявления де Ривьера в интервью российскому СМИ, где, по мнению Лаврова, французский дипломат односторонне подошел к освещению событий, умолчав о ключевой роли Парижа в эскалации конфликта на Украине.

Лавров обратил внимание на то, что де Ривьер, ранее работавший постоянным представителем Франции при ООН, фактически переложил всю ответственность за происходящее на Россию, утверждая, будто Москва "напала на Францию".

При этом глава французской дипмиссии полностью проигнорировал неоднократные предупреждения, которые Россия, в лице Владимира Путина и других высокопоставленных лиц, адресовала Западу на протяжении десяти лет. Лавров напомнил о предостережениях относительно расширения НАТО на восток и поддержки на Украине нацистского режима, пришедшего к власти после государственного переворота в 2014 году. По мнению российского министра, именно Франция сыграла одну из ведущих ролей в том, что украинский народ был направлен по пути катастрофы.

Особое недовольство Лаврова вызвал тот факт, что Париж фактически самоустранился от выполнения гарантий, данных в ходе первых договоренностей по Украине в феврале 2014 года. Уже на следующее утро после подписания соглашений новые украинские власти демонстративно их растоптали, объявив о создании "правительства победителей" и пообещав ликвидировать статус русского языка.

Лавров подчеркнул, что руководство Франции, причисляющее себя к поборникам демократии, предпочло промолчать в тот момент, когда требовалось воздействовать на путчистов и вернуть их за стол переговоров.

Не менее важным эпизодом, по словам Лаврова, стала роль Франции как гаранта Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года. Однако, как недавно признались бывшие лидеры — Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко*, — реального намерения выполнять эти договоренности у них не было. Лавров подчеркнул, что цель была противоположной: выиграть время, чтобы накачать Украину оружием и подготовить ее к вооруженному противостоянию с Россией.

Всё это, однако, осталось за рамками интервью де Ривьера, ограничившегося общими фразами о необходимости уважать территориальную целостность государств согласно Уставу ООН. Лавров с иронией отметил, что посол словно забыл о другой, не менее важной части Устава — о защите прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии.

Отдельной темой для критики стало умолчание де Ривьера о планомерном уничтожении Киевом прав русскоязычного населения задолго до начала российской спецоперации. Министр напомнил о запрете Украинской православной церкви, канонически связанной с Русской православной церковью, и о законодательном вытеснении русского языка из образования, культуры и СМИ.

Лавров также указал на еще один важный аспект, обойденный французским дипломатом: принцип права наций на самоопределение, закрепленный в Уставе ООН. По мнению министра, этот принцип вступает в силу, когда власти перестают представлять интересы населения — как это было в период деколонизации, когда метрополии игнорировали права колоний. То же самое, по убеждению Москвы, произошло на Украине после прихода к власти режима, открыто исповедовавшего нацистскую идеологию и действовавшего вопреки интересам жителей юго-востока страны.

В завершение Сергей Лавров выразил уверенность, что во Франции найдутся миллионы людей, трезво оценивающих ситуацию и не желающих жертвовать многолетней дружбой с Россией ради сомнительной выгоды от поддержки одиозного киевского режима. По мнению Москвы, истинные европейские ценности и историческая справедливость рано или поздно возобладают над сиюминутной политической конъюнктурой.

* Внесен в список террористов и экстремистов. 

Уточнения

Николя де Ривьер (фр. Nicolas de Rivière, род. 26 сентября 1963, Париж) — французский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации с 1 февраля 2025 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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