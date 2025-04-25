Пустил шептуна: Париж пытается связаться с Россией для решения конфликта

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Российско-французские отношения продолжают оставаться зоной дипломатической напряженности, несмотря на периодические сигналы из Парижа о готовности к диалогу.

Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Министерство иностранных дел Франции

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии вручения ордена Дружбы Эммануэлю Киде, президенту Франко-российской торгово-промышленной палаты.

По мнению Лаврова, французская сторона нередко демонстрирует двойственный подход: с одной стороны, официальная риторика из Парижа звучит жёстко и открыто русофобски, но с другой — порой "шепотом" Москва получает сигналы о желании всё же искать пути решения накопившихся проблем. Лавров выразил сожаление, что во французском информационном пространстве преобладают упрощённые и ложные трактовки событий вокруг Украины, которые не способствуют установлению объективного взгляда на происходящее.

Особую роль в сохранении двусторонних связей между Россией и Францией играет Эммануэль Киде, убеждён российский министр. На протяжении многих лет Киде последовательно продвигает идеи дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, невзирая на сложные периоды в истории двух стран.

Лавров напомнил, что до 2022 года Киде официально называли "большим другом России", но после получения им российского гражданства этот статус приобрёл новый смысл. Теперь, будучи гражданином двух государств, Киде получил уникальную возможность ещё более эффективно работать на благо двусторонних отношений.

Лавров отдельно подчеркнул заслуги Киде в поддержке французских компаний, которые вопреки санкционному давлению и политическому шантажу не свернули свою деятельность в России.

По его словам, именно благодаря усилиям Киде удалось отстоять законные интересы этих бизнесов и сохранить действие ранее заключённых контрактов. Российский министр выразил уверенность, что эти компании сделали стратегически верный выбор, а их решение остаться на российском рынке — свидетельство прочности связей между двумя странами.

Уточнения

Эммануэль Мари Жак Киде — бывший президент Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), сооснователь франкоязычной газеты в России Le Courrier de Russie и благотворительного фонда Samusocial Moskva.

