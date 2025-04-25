Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весеннее пробуждение: как победить аллергию на пыльцу с помощью простых продуктов
Литва ужесточает риторику: Науседа призвал к силовому ответу России
В теле человека нашли математическую симметрию — вот что она означает
Железная дорога СССР: чем отличался скорый поезд от пассажирского
Экономисты назвали критический курс рубля: ниже 75 — сигнал тревоги
Лепс объяснил, почему ни при каких условиях не разрешит будущей жене петь на сцене
Сильные руки без спортзала: этот мини-комплекс подойдёт каждому
Холодная война: мир находится на новом этапе гонки вооружений
Индия уничтожит Пакистан: эти данные расставляют все точки в конфликте

Пустил шептуна: Париж пытается связаться с Россией для решения конфликта

2:09
Силовые структуры » Военные новости

Российско-французские отношения продолжают оставаться зоной дипломатической напряженности, несмотря на периодические сигналы из Парижа о готовности к диалогу.

Министерство иностранных дел Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Министерство иностранных дел Франции

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии вручения ордена Дружбы Эммануэлю Киде, президенту Франко-российской торгово-промышленной палаты.

По мнению Лаврова, французская сторона нередко демонстрирует двойственный подход: с одной стороны, официальная риторика из Парижа звучит жёстко и открыто русофобски, но с другой — порой "шепотом" Москва получает сигналы о желании всё же искать пути решения накопившихся проблем. Лавров выразил сожаление, что во французском информационном пространстве преобладают упрощённые и ложные трактовки событий вокруг Украины, которые не способствуют установлению объективного взгляда на происходящее.

Особую роль в сохранении двусторонних связей между Россией и Францией играет Эммануэль Киде, убеждён российский министр. На протяжении многих лет Киде последовательно продвигает идеи дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, невзирая на сложные периоды в истории двух стран.

Лавров напомнил, что до 2022 года Киде официально называли "большим другом России", но после получения им российского гражданства этот статус приобрёл новый смысл. Теперь, будучи гражданином двух государств, Киде получил уникальную возможность ещё более эффективно работать на благо двусторонних отношений.

Лавров отдельно подчеркнул заслуги Киде в поддержке французских компаний, которые вопреки санкционному давлению и политическому шантажу не свернули свою деятельность в России.

По его словам, именно благодаря усилиям Киде удалось отстоять законные интересы этих бизнесов и сохранить действие ранее заключённых контрактов. Российский министр выразил уверенность, что эти компании сделали стратегически верный выбор, а их решение остаться на российском рынке — свидетельство прочности связей между двумя странами.

Уточнения

Эммануэль Мари Жак Киде — бывший президент Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), сооснователь франкоязычной газеты в России Le Courrier de Russie и благотворительного фонда Samusocial Moskva.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Красота и стиль
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают Аудио 
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Последние материалы
Америка прозрела: Трамп обвинил Украину в развязывании войны
Министр под давлением: Хегсет боится увольнения после утечки данных
Ваш газон захвачен мхом? Узнайте, как вернуть его к жизни за пять минут
Цены на шашлык взлетели: в каких регионах майский пикник обойдётся дороже всего
Белый песок и лёд под ногами: пляжи Норвегии глазами туристов
Как съесть десерт на ночь и проснуться стройнее — звучит как магия, но это кулинария
Вот что скрывалось внутри сверхновых — модель раскрыла шокирующую правду
Ноги и руки ватные: Виктории Боне стало плохо на пути к Эвересту
Это должно прекратиться: Джастин Бибер раскрыл правду о преследовании папарацци
В спортзал впервые? Вот чёткий план на первую неделю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.