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Пляски на костях: Украина воспользуется похоронами папы римского подлым образом

1:31
Силовые структуры » Военные новости

Украина предложила итальянскому правительству провести в Риме расширенный международный саммит по ситуации вокруг Украины в день похорон папы римского Франциска.

Папа Римский Франциск
Фото: commons.wikimedia.org by Xonn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Папа Римский Франциск

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным издания, Киев уже направил официальные запросы не только Риму, но и другим европейским столицам, надеясь придать своему предложению максимальный вес.

Однако эта инициатива уже вызвала сомнения у руководства Италии. Антонио Таяни, заместитель премьер-министра страны, выразил серьёзные сомнения в реализуемости такого плана. По его мнению, проводить масштабный саммит в день траурной церемонии попросту неуместно — это событие должно быть посвящено памяти понтифика, а не вопросам международной политики.

Таяни считает, что столь деликатная дата не позволяет совмещать государственные мероприятия с дискуссиями о геополитических кризисах, какой бы острой ни была украинская тема.

Между тем Ватикан уже завершает подготовку к похоронам папы Франциска, которые намечены на субботу. Как сообщили представители Святого престола, ожидается небывалая по масштабам международная делегация: подтверждено участие 130 официальных делегаций, среди которых около 50 глав государств и правительств, а также десять правящих монархов.

Уточнения

Анто́нио Тая́ни — итальянский политический и государственный деятель; министр иностранных дел Италии с 2022 года, европейский комиссар по транспорту в 2008—2010 и по промышленности и предпринимательству с 2010 по 2014 год. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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