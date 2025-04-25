Индия уничтожит Пакистан: эти данные расставляют все точки в конфликте

На фоне очередного витка напряжённости между Индией и Пакистаном особенно остро встаёт вопрос о реальном соотношении военных сил двух ядерных держав.

Фото: Press Information Bureau on behalf of Ministry of Defence, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL) Индийский танк

Эксперты агентства РИА Новости провели детальный анализ военных бюджетов и арсеналов обеих стран, опираясь на данные авторитетного рейтинга Global Fire Power. И цифры говорят сами за себя: военный бюджет Индии почти в десять раз превышает расходы Пакистана — 75 миллиардов долларов против 7,64 миллиарда.

Такое колоссальное различие в финансировании армии напрямую отражается на численности войск. Индия содержит 1,45 миллиона военнослужащих, тогда как Пакистан — лишь 654 тысячи. Это более чем двукратное преимущество Нью-Дели в живой силе становится решающим фактором в случае затяжного конфликта. Однако численность солдат — лишь одна из составляющих военной мощи. Гораздо важнее техническое оснащение армий, и здесь Индия также доминирует практически по всем статьям.

В частности, индийские военно-воздушные силы могут похвастаться 2229 единицами авиатехники, включая 513 истребителей, 130 ударных самолётов и 80 боевых вертолётов. Пакистану же доступно 1399 воздушных машин, среди которых 328 истребителей, 90 ударных самолётов и 57 боевых вертолётов. Таким образом, ВВС Индии превосходят пакистанские примерно в 1,6 раза по общему числу самолётов и почти в два раза по ударным возможностям. Похожая ситуация и с бронетехникой: 4201 танк у Индии против 2627 у Пакистана — то есть полуторакратное преимущество. Ещё заметнее разрыв в категории боевых бронированных машин (ББМ): 148,5 тысячи у Дели против 17,5 тысячи у Исламабада, то есть восьмикратное отставание Пакистана.

Не менее внушительно выглядит и военно-морской флот Индии — 293 корабля против 121 у Пакистана, что даёт Нью-Дели почти двойное превосходство в контроле морских пространств Индийского океана. Артиллерийское вооружение также в основном на стороне Индии: 3900 орудий против 2600 пакистанских. Казалось бы, расклад полностью в пользу Дели, но есть два важных исключения.

Единственные сегменты, где армия Пакистана имеет многократное превосходство, — это самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные системы залпового огня. У Индии всего 100 САУ, тогда как Пакистан располагает более чем 600 установками. Аналогичная ситуация с ракетной артиллерией: 600 установок у Исламабада против 264 у Нью-Дели. Это позволяет Пакистану частично компенсировать отставание в танках и авиации за счёт мобильной огневой мощи.

При этом в ядерной сфере страны сохраняют фактический паритет: по открытым данным, Индия обладает 180 боеголовками, Пакистан — 170. Это означает, что в случае крайнего обострения конфликта обе стороны способны нанести друг другу непоправимый ущерб, что, собственно, и удерживает стороны от открытой войны на уничтожение.

В классическом военном противостоянии Индия выглядит безусловным фаворитом за счёт превосходства в воздухе, на море и на суше. Однако асимметричные возможности Пакистана в виде мощной самоходной артиллерии и ракетных комплексов создают эффект "диссимметрии сдерживания": Дели не может чувствовать себя абсолютно уверенно, понимая, что даже проигрывая по большинству статей, Исламабад способен нанести критический урон в наземном бою.

Уточнения

Пакиста́н — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.



И́ндия — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

