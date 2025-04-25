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Снимите санкции с России: Верховная Рада поддержала США в вопросе Крыма

1:39
Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающихся дискуссий о будущем Украины украинский парламентарий Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, сделал важное заявление относительно возможной отмены западных санкций против России.

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Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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По его мнению, ключевым триггером для этого процесса могло бы стать признание Соединёнными Штатами Крыма частью российской территории. Костенко убеждён: как только Вашингтон сделает этот шаг, остальные страны Запада будут вынуждены последовать его примеру, что автоматически снимет экономические ограничения с Москвы.

Последствия такого решения, по оценке нардепа, будут далеко идущими. В первую очередь Россия получит долгожданную возможность полноценно развивать свою экономику, которая уже не первый год испытывает серьёзное давление из-за секторальных запретов.

Фактически, речь идёт о разблокировании международных финансовых потоков, восстановлении деловых связей и возвращении РФ в глобальное экономическое пространство на правах равноправного партнёра. Понятно, что для Кремля это вопрос стратегической важности — прекращение санкционной войны открыло бы путь к инвестициям, технологическому обмену и росту ВВП.

Интересно, что предпосылки для такого поворота событий уже появились. В пятницу президент США Дональд Трамп в ходе публичного выступления фактически признал, что Крым останется в составе России — но как часть гипотетической сделки по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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