Снимите санкции с России: Верховная Рада поддержала США в вопросе Крыма

1:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне продолжающихся дискуссий о будущем Украины украинский парламентарий Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, сделал важное заявление относительно возможной отмены западных санкций против России.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ рада

По его мнению, ключевым триггером для этого процесса могло бы стать признание Соединёнными Штатами Крыма частью российской территории. Костенко убеждён: как только Вашингтон сделает этот шаг, остальные страны Запада будут вынуждены последовать его примеру, что автоматически снимет экономические ограничения с Москвы.

Последствия такого решения, по оценке нардепа, будут далеко идущими. В первую очередь Россия получит долгожданную возможность полноценно развивать свою экономику, которая уже не первый год испытывает серьёзное давление из-за секторальных запретов.

Фактически, речь идёт о разблокировании международных финансовых потоков, восстановлении деловых связей и возвращении РФ в глобальное экономическое пространство на правах равноправного партнёра. Понятно, что для Кремля это вопрос стратегической важности — прекращение санкционной войны открыло бы путь к инвестициям, технологическому обмену и росту ВВП.

Интересно, что предпосылки для такого поворота событий уже появились. В пятницу президент США Дональд Трамп в ходе публичного выступления фактически признал, что Крым останется в составе России — но как часть гипотетической сделки по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

