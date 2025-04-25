Международный инцидент: Украина захватила чужой корабль

Государственная пограничная служба Украины объявила о задержании иностранного сухогруза, который следовал под флагом одной из стран Азии.
По данным украинской погранслужбы, операция по аресту судна была проведена в рамках расследования возможных нарушений международного морского права.
Подробности спецоперации пока не раскрываются в полном объёме, однако известно, что после задержания судна украинские пограничники провели тщательный осмотр его борта. В ходе обыска с корабля было изъято всё навигационное оборудование, а также судовая документация, которая сейчас изучается компетентными органами. Эти меры, по всей видимости, связаны "с проверкой легитимности маршрута и целевого назначения груза".
Экипаж задержанного судна уже передан следственным органам для проведения необходимых процессуальных мероприятий. Сейчас главная задача украинских властей — установить истинные обстоятельства рейса и определить, имелись ли основания для ареста корабля.
Государственная пограничная служба Украины — правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает охрану государственной границы Украины и исключительной экономической зоны Украины.
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