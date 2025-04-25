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Война нужна Европе: ЕС намерен вооружиться и вот для чего

Силовые структуры » Военные новости

Европейский континент по-прежнему находится в зоне военной зависимости от США, заявил Микаэль Йоханссон, исполнительный директор шведской компании Saab, одного из крупнейших производителей оборонной техники в мире.

Солдат
Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository
Солдат

По его мнению, Европе предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет гарантировать свой собственный военный суверенитет. Йоханссон подчеркнул, что в ряде ключевых областей военной безопасности европейцы всё ещё несамостоятельны и не способны эффективно реагировать на серьёзные угрозы без внешней помощи.

Это мнение звучит особенно актуально на фоне недавних материалов Politico, которые вскрыли фундаментальную проблему европейской обороны. Издание показало, что военная логистика ЕС до сих пор заточена под американскую поддержку.

За десятилетия холодной войны Европа адаптировала свою транспортную инфраструктуру под сценарий прибытия войск США — большинство ключевых маршрутов проложены с запада на восток, а не с севера на юг. Это значит, что в случае крупного конфликта на континенте без помощи Пентагона Европа столкнётся с катастрофическими трудностями: не хватит ни стратегических запасов, ни оперативной мобильности войск.

Такой дисбаланс сил особенно беспокоит Москву, которая последние годы фиксирует беспрецедентное усиление НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет это "сдерживанием российской агрессии", но в Кремле не раз заявляли, что видят в этом лишь наращивание военной угрозы.

Россия подчеркивает: у неё нет агрессивных планов в отношении стран НАТО, а вся риторика о "русской угрозе" — лишь политический инструмент, позволяющий Западу отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Недавно Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно разъяснил эту позицию: по его словам, "умные люди прекрасно понимают", что страхи по поводу российского вторжения — фейк, выгодный лишь западным элитам для внутреннего потребления.

Теперь Европе предстоит сделать непростой выбор: либо догонять США в военном отношении, инвестируя миллиарды в собственные оборонные проекты, либо признать долгосрочную зависимость от НАТО и продолжать жить по чужому сценарию. Эксперты уверены: без радикальных изменений в стратегии безопасности ЕС рискует остаться лишь "придатком" американской военной машины. А значит, главный вопрос ближайших лет — станет ли Европа хозяином своей безопасности или останется в зоне чужого влияния?

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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