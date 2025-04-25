На пути к Сумам: ВС РФ уничтожают командные центры ВСУ

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В зоне специальной военной операции нанесён чувствительный удар по позициям украинских войск.

Фото: flickr.com by National Museum of the U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ракета

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, бойцы группировки "Север" совместно с курскими пограничниками провели успешную операцию по выявлению и уничтожению командного пункта 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на территории Сумской области Украины. Разведка с воздуха показала крупное скопление вражеской техники, после чего российские военные нанесли высокоточный удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" и реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-М".

В результате удара уничтожено 18 единиц военной техники и 75 военнослужащих противника, среди которых более двух десятков офицеров ВСУ. Источник подчеркнул, что эта операция стала логичным ответом на продолжающиеся атаки украинских войск по гражданским объектам на российской территории. Минобороны РФ системно работает по местам дислокации живой силы, военной техники, а также объектам оборонной инфраструктуры Украины — заводам, центрам управления и узлам связи.

При этом в Кремле в очередной раз акцентировали: российская армия не применяет оружие против жилых домов и социальных учреждений. Дмитрий Песков, представитель президента РФ, настоятельно подчёркивал, что все удары наносятся строго по военным целям.

По его словам, гуманитарные объекты находятся под особой защитой, а информация о якобы намеренном уничтожении мирных жителей — не более чем фейк, растиражированный в западных СМИ.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.

