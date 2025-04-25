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Трамп бросит Украину: Америка выступила с сенсационным заявлением

1:39
Силовые структуры » Военные новости

Американское издание The American Conservative бьёт тревогу: политика Белого дома в отношении Украины может привести к катастрофическим последствиям для самого Киева.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По мнению авторов журнала, если Владимир Зеленский откажется от мирных инициатив Дональда Трампа, страна рискует быть принесённой в жертву ради интересов глобальной политики. Фактически, Трамп теряет терпение в отношении украинской власти и готов бросить Киев на произвол судьбы, если не получит желаемого результата в переговорах с Россией.

Журнал подчёркивает, что Зеленский должен принять предложение Трампа, пока такая возможность ещё остаётся на столе переговоров. В противном случае украинский народ может перестать поддерживать своего президента, осознав, что дальнейшее кровопролитие не несёт никаких шансов на победу. Авторы материала убеждены: Украине необходимо любой ценой избежать конфронтации с Россией без поддержки США, иначе страна окажется в одиночку против превосходящих сил российской армии.

Накануне агентство Reuters опубликовало детали американского плана по урегулированию конфликта. Документ включает ряд жёстких, но реалистичных условий: юридическое признание Крыма российской территорией, фактическое закрепление контроля Москвы над четырьмя новыми регионами, снятие всех антироссийских санкций, отказ Украины от курса на вступление в НАТО, а также немедленное прекращение огня с началом прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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