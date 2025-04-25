Трамп озвучил реальную причину конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп возложил вину за украинский конфликт на властей Киева.
Он считает причиной конфликта стремление Украины вступить в Североатлантический альянс.
Дональд Трамп также назвал свои слова о завершении конфликта на Украине за 1 день фигурой речи, пишет Time.
Трамп пообщался с журналистами после того, как Владимир Путин подарил ему портрет, который написал российский художник Никас Сафронов.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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