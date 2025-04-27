Долгое время учёные знали, что квантовая связь станет надёжнее и точнее, если использовать нелинейные оптические процессы.
Проблема была в другом: все предыдущие попытки реализовать это на практике разбивались о слишком низкую интенсивность света. Для квантовых систем критически важно работать на уровне отдельных фотонов (мельчайших частиц света), но именно здесь нелинейная оптика давала сбой. Теперь команда исследователей из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне нашла решение, и оно переворачивает всю квантовую коммуникацию.
Учёные создали нанофотонную платформу на основе фосфида индия-галлия, которая сделала нелинейные процессы в десятки тысяч раз эффективнее. Фактически, они преодолели барьер, за которым квантовая телепортация (передача информации без прямого канала связи) считалась невозможной из-за слишком слабого сигнала. Теперь система работает даже при свете одного фотона — это как передавать данные в абсолютной темноте.
Представьте два связанных фотона, которые влияют друг на друга даже на противоположных концах Вселенной (это квантовая запутанность). Если "переключить" один фотон, второй мгновенно "почувствует" изменение — без проводов, без сигнала, без задержки. Это основа квантовой телепортации: информация передаётся не по каналу, а через само явление запутанности. Звучит как фантастика, но это рабочая технология с одним "но": раньше её душил шум.
Здесь на сцену выходит генерация суммарной частоты (SFG) — процесс, где два фотона сливаются в один, но с новой частотой. Это не просто трюк — это фильтр шумов. Если система видит два одинаковых фотона, она просто не запускает протокол. То есть лишние частицы отсеиваются автоматически. Минус был в том, что SFG срабатывал 1 раз на 100 миллионов попыток. Почти фантастика, а не технология.
Прорыв: эффективность x 10 000
Команда Кеджи Фанга и Элизабет Гольдшмидт добилась удесятерения эффективности — теперь SFG работает 1 раз на 10 000 попыток. Это революция:
По словам исследователей, это не просто улучшение — это дверь в новую эпоху квантовых сетей:
"Раньше нелинейные процессы считались тупиковыми из-за мизерной вероятности успеха, — поясняет Фанг. — Мы показали, что с правильной архитектурой этот барьер снимается".
Учёные уверены: их открытие выйдет далеко за рамки телепортации. Оно пригодится:
Фактически, мир получил ключ к масштабированию квантовых сетей. Это всё равно что перейти от радиоволн к 5G — качественный скачок.
Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне — самый большой из кампусов Иллинойсского университета. Основан в 1867 году.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.