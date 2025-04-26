Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мост Америка-Европа: Трамп согласен на встречу с лидерами
Один советский салат сметают первым — вы точно его помните
Не синий, не зелёный: неожиданную форму готовит сборная Бразилии на ЧМ-2026
Международный троллинг: Трамп согласился на встречу с Зеленским и улетел с нее
Яд работает по-разному: как кошки обходят смертельную ловушку
Шофёр — это не водитель: чем отличается тот, кто рулит, от того, кто служит машине
Домашние предметы, которые делают интернет медленным: неожиданный список
Канье Уэста забанили на Twitch через 7 минут — что он успел натворить
Эти три позы йоги перезагружают талию и пресс лучше любого фитнеса

Победа России: ВС РФ освободили Курскую область

4:25
Силовые структуры » Военные новости

Президент России Владимир Путин провел важное совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Темой обсуждения стал успешный исход операции по освобождению Курской области от украинских формирований и ее влияние на дальнейший ход специальной военной операции (СВО). По итогам доклада Герасимова глава государства дал высокую оценку действиям российских военных, подчеркнув, что авантюра Украины окончательно провалилась.

Путин поздравил личный состав армии с крупной победой, выразив благодарность за проявленные мужество и героизм. Он особо отметил, что освобождение Курской области приближает конец неонацистского режима на Украине.

По словам президента, поражение противника создает благоприятные условия для успешного продвижения российских войск на других ключевых направлениях фронта. ВСУ, по оценке главы государства, понесли катастрофические потери, особенно среди наиболее боеспособных подразделений, оснащенных западной военной техникой. Были разгромлены элитные штурмовые отряды и спецназ, что неизбежно скажется на всей линии боевого соприкосновения.

Особо были отмечены российские подразделения, проявившие себя с наилучшей стороны в ходе операции. Среди них — 76-я дивизия Воздушно-десантных войск, 116-я дивизия, полк "Ахмат", а также морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота и 155-й бригады Тихоокеанского флота. Именно их слаженные действия предопределили исход битвы.

Как доложил Валерий Герасимов, завершающим аккордом операции стало освобождение села Горналь — последнего населенного пункта в Курской области, остававшегося под контролем Украины. 

Разгром украинских формирований в регионе полностью завершен. Напомним, что наиболее активная фаза контрнаступления российских войск началась 6 марта. Стратегия армии РФ заключалась в том, чтобы рассечь украинскую группировку и уничтожать ее по частям. В итоге оборонительные рубежи ВСУ обрушились, а планы Киева по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву российского наступления в Донбассе потерпели полный крах.

Немаловажную роль в успехе операции сыграли военные из КНДР, которые, действуя в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, оказали существенную поддержку российским войскам. Северокорейские бойцы продемонстрировали подлинную стойкость, мужество и массовый героизм, что способствовало разгрому противника.

По данным Генштаба, потери ВСУ оказались чудовищными: более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

На сегодняшний день российская армия продолжает создавать зону безопасности в приграничных регионах Украины. В частности, в Сумской области уже освобождены четыре населенных пункта, и под контролем российских сил находится свыше 90 квадратных километров территории.

В самой Курской области военные завершили проверку и очистку от мин 19 населенных пунктов. Сейчас там ведется работа по выявлению и нейтрализации оставшихся боевиков ВСУ, пытающихся укрыться в лесах и населенных пунктах.

Напомним, что 6 августа 2024 года украинские формирования предприняли внезапное вторжение в Курскую область, но их продвижение было оперативно остановлено. Уже в начале марта российские войска перешли в контрнаступление, и за считанные дни под их контроль вернулось около 1100 квадратных километров территории.

С начала конфликта было освобождено более 60 населенных пунктов, причем свыше половины из них, включая стратегически важный город Суджа, — за последние два месяца. Победа в Курской области стала не просто локальным успехом, а важным стратегическим переломом в ходе всей специальной военной операции.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Экологический ужас: Черное море станет морем смерти
Наука и техника
Экологический ужас: Черное море станет морем смерти Аудио 
Как вырастить голубику без особого ухода — проверено на практике
Садоводство, цветоводство
Как вырастить голубику без особого ухода — проверено на практике Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Последние материалы
Международный троллинг: Трамп согласился на встречу с Зеленским и улетел с нее
Домашние предметы, которые делают интернет медленным: неожиданный список
Канье Уэста забанили на Twitch через 7 минут — что он успел натворить
Победа России: ВС РФ освободили Курскую область
Эти три позы йоги перезагружают талию и пресс лучше любого фитнеса
Маленький монстр или мудрый страж? Правда о пауке, которая ставит всё с ног на голову
Гроздья вместо гороха: что сделать с виноградом, чтобы он не стал посмешищем
Кошка чешется и линяет? Виноват не сезон, а ваша невнимательность
Ленивые хачапури из лаваша: готовим за 20 минут
Никаких удобрений: что действительно любит лук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.