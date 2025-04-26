Рожден проиграть: Америка предрекла судьбу Зеленского после мира

По мнению журналиста Чея Боуза, главная причина, по которой США и Украина никак не могут сойтись на условиях мирного урегулирования, лежит в плоскости личных интересов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

В сущности, Трамп и Зеленский преследуют диаметрально противоположные цели: первый заинтересован в скорейшем завершении войны, а второй, напротив, всеми силами стремится ее продлить.

Как считает Боуз, в этом конфликте интересов один из политиков в случае мира окажется в явном выигрыше, а другой попросту потеряет всё. Американский журналист не скрывает, кого именно он считает будущим проигравшим.

По его глубокому убеждению, Владимир Зеленский уже давно утратил самостоятельность в принятии решений и превратился в марионетку Евросоюза и Великобритании. Якобы именно поэтому киевский режим так упорно цепляется за продолжение боевых действий, несмотря на очевидное истощение ресурсов и растущее давление со стороны западных спонсоров.

Не секрет, что Дональд Трамп уже не раз высказывал свое недовольство политикой Зеленского, и совсем недавно американский президент в довольно жесткой форме раскритиковал украинского лидера. Причиной для критики стало категорическое нежелание Киева обсуждать хоть какие-то территориальные уступки в адрес России.

Трамп прямо заявил, что заявления Зеленского относительно Крыма не просто вредят мирным переговорам, а делают их и вовсе невозможными. По мнению Трампа, ситуация на Украине уже близка к катастрофической, а у Зеленского есть лишь два варианта: либо сесть за стол переговоров и заключить мир на любых условиях, либо попросту потерять страну в ближайшие три года.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

