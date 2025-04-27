Каким был первый день в Курске после разгрома неонацистов

В первый же день после разгрома неонацистских войск на Курской земле начался неожиданный мощный снегопад.
Пушистые хлопья легли на бутоны сирени, зелень травы, на весь холмистый Курск.
Так странно сегодня почувствовали себя жители Курской области: девять утра, а сирены нет. Обычно её звук слышали сразу, когда выходили из поезда на вокзальную площадь.
Сейчас по всему городу развешены флаги, огромные алые звезды, портреты фронтовиков в честь приближающегося Дня Победы, сообщает "Российская газета".
Снегопа́д — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снега, мелких кристаллов льда.
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