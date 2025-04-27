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Каким был первый день в Курске после разгрома неонацистов

0:36
Силовые структуры » Военные новости

В первый же день после разгрома неонацистских войск на Курской земле начался неожиданный мощный снегопад.

Курск
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курск

Пушистые хлопья легли на бутоны сирени, зелень травы, на весь холмистый Курск.

Так странно сегодня почувствовали себя жители Курской области: девять утра, а сирены нет. Обычно её звук слышали сразу, когда выходили из поезда на вокзальную площадь.

Сейчас по всему городу развешены флаги, огромные алые звезды, портреты фронтовиков в честь приближающегося Дня Победы, сообщает "Российская газета".

Уточнения

Снегопа́д — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снега, мелких кристаллов льда.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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