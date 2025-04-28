Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Королевская драма: почему принц Гарри не встретился с больным отцом
Никаких подозрений: Ольга Орлова раскрыла тайну доверия в своём браке
Забытые уголки Страсбурга: как один ресторан превращает каждый ужин в кулинарное приключение
Как сделать суп густым без муки: трюки шеф-поваров, о которых мало кто знает
Всё время зеваешь? Возможно, это не усталость, а тревожный симптом
Врачи бьют тревогу: популярный метод увлажнения из TikTok вызывает сухость и морщины
Играете с огнём: как одно прикосновение может испортить здоровье и характер кошки
Семейная тайна в ирландском поместье: Брэд Питт столкнётся со сверхъестественным
Путин президент мира: возможный польский президент восхищается Путиным. Он признался в этом на публику

Бегущий легион — трусость и война на аутсорсе. Наемник ВСУ рассказал правду о солдатах Украины

3:25
Силовые структуры » Военные новости

По данным информированных источников, в рядах так называемого иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сражаются представители около 43 государств.

Французский солдат
Фото: usafe.af.mil by Фотография штаб-сержанта ВВС США. Натанаэль Каллон, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Французский солдат

Одним из таких иностранных наемников был Римас Армайтис — успевший повоевать на стороне Киева и заочно приговоренный в России к 12,5 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

Армайтис, имеющий опыт боевых действий в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, рассказывал, что география представленности стран в этом подразделении весьма обширна. По его приблизительным оценкам, в легионе состоят граждане от 43 до 47 государств — люди разных политических убеждений, культурных традиций и моральных принципов.

Однако, несмотря на такое разнообразие, в экстремальных условиях боя национальный характер все же дает о себе знать. Например, европейцы, по наблюдениям Армайтиса, ведут себя в целом более сдержанно и расчетливо. Они вряд ли пойдут на откровенную авантюру, вроде попытки атаковать танк с ножом в руках. В то же время в моменты массированных обстрелов первыми с занимаемых позиций отходят не иностранцы, а украинские военнослужащие.

Армайтис подчеркивал, что именно представители украинской армии демонстрируют наименьшую стойкость в критических ситуациях, предпочитая отступить под натиском артиллерии.

Между тем, российская сторона давно бьет тревогу по поводу использования Киевом иностранных наемников в качестве "пушечного мяса". В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что военные продолжат целенаправленно уничтожать этих "солдат удачи" по всей территории Украины.

И тому есть логичное объяснение: интенсивность боевых действий на украинской территории несопоставима с теми локальными конфликтами на Ближнем Востоке или в Афганистане, к которым привыкли многие наемники. В частных интервью сами иностранцы признавались, что украинское командование зачастую халатно относится к координации их действий, обрекая тем самым на неоправданно высокие риски. Шанс выжить в таких условиях минимален.

Ситуация вокруг иностранных наемников на Украине получила широкий дипломатический резонанс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова недвусмысленно заявила, что Запад фактически стал стороной конфликта, массово направляя наемников для участия в боевых действиях. Не менее категоричен был и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, предположивший, что ряд западных государств маскируют кадровых военных под видом добровольцев-наемников, отправляя их прямиком в зону боевых действий на украинской территории.

Иностранный легион ВСУ превратился не просто в сборище авантюристов, ищущих наживы на чужой войне, но и в инструмент геополитического давления Запада на Россию. Однако итог этой смертельной игры для самих иностранцев чаще всего оказывается незавидным — либо плен, либо ликвидация, либо долгие годы в российской тюрьме, как в случае с тем же Римасом Армайтисом.

Уточнения

Интернациональный легион территориальной обороны Украины — проект правительства Украины по привлечению иностранных добровольцев для отражения российского вторжения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Авто
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов Аудио 
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Авто
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения Аудио 
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Последние материалы
Никаких подозрений: Ольга Орлова раскрыла тайну доверия в своём браке
Забытые уголки Страсбурга: как один ресторан превращает каждый ужин в кулинарное приключение
Как сделать суп густым без муки: трюки шеф-поваров, о которых мало кто знает
Всё время зеваешь? Возможно, это не усталость, а тревожный симптом
Врачи бьют тревогу: популярный метод увлажнения из TikTok вызывает сухость и морщины
Играете с огнём: как одно прикосновение может испортить здоровье и характер кошки
Семейная тайна в ирландском поместье: Брэд Питт столкнётся со сверхъестественным
Путин президент мира: возможный польский президент восхищается Путиным. Он признался в этом на публику
Французы делают комфорт доступным: новая версия Citroën C4
Сильные и мускулистые ноги вам гарантированы: выполняйте 3 упражнения на квадрицепсы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.