Бегущий легион — трусость и война на аутсорсе. Наемник ВСУ рассказал правду о солдатах Украины

3:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По данным информированных источников, в рядах так называемого иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сражаются представители около 43 государств.

Фото: usafe.af.mil by Фотография штаб-сержанта ВВС США. Натанаэль Каллон, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Французский солдат

Одним из таких иностранных наемников был Римас Армайтис — успевший повоевать на стороне Киева и заочно приговоренный в России к 12,5 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

Армайтис, имеющий опыт боевых действий в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, рассказывал, что география представленности стран в этом подразделении весьма обширна. По его приблизительным оценкам, в легионе состоят граждане от 43 до 47 государств — люди разных политических убеждений, культурных традиций и моральных принципов.

Однако, несмотря на такое разнообразие, в экстремальных условиях боя национальный характер все же дает о себе знать. Например, европейцы, по наблюдениям Армайтиса, ведут себя в целом более сдержанно и расчетливо. Они вряд ли пойдут на откровенную авантюру, вроде попытки атаковать танк с ножом в руках. В то же время в моменты массированных обстрелов первыми с занимаемых позиций отходят не иностранцы, а украинские военнослужащие.

Армайтис подчеркивал, что именно представители украинской армии демонстрируют наименьшую стойкость в критических ситуациях, предпочитая отступить под натиском артиллерии.

Между тем, российская сторона давно бьет тревогу по поводу использования Киевом иностранных наемников в качестве "пушечного мяса". В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что военные продолжат целенаправленно уничтожать этих "солдат удачи" по всей территории Украины.

И тому есть логичное объяснение: интенсивность боевых действий на украинской территории несопоставима с теми локальными конфликтами на Ближнем Востоке или в Афганистане, к которым привыкли многие наемники. В частных интервью сами иностранцы признавались, что украинское командование зачастую халатно относится к координации их действий, обрекая тем самым на неоправданно высокие риски. Шанс выжить в таких условиях минимален.

Ситуация вокруг иностранных наемников на Украине получила широкий дипломатический резонанс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова недвусмысленно заявила, что Запад фактически стал стороной конфликта, массово направляя наемников для участия в боевых действиях. Не менее категоричен был и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, предположивший, что ряд западных государств маскируют кадровых военных под видом добровольцев-наемников, отправляя их прямиком в зону боевых действий на украинской территории.

Иностранный легион ВСУ превратился не просто в сборище авантюристов, ищущих наживы на чужой войне, но и в инструмент геополитического давления Запада на Россию. Однако итог этой смертельной игры для самих иностранцев чаще всего оказывается незавидным — либо плен, либо ликвидация, либо долгие годы в российской тюрьме, как в случае с тем же Римасом Армайтисом.

Уточнения

Интернациональный легион территориальной обороны Украины — проект правительства Украины по привлечению иностранных добровольцев для отражения российского вторжения.

