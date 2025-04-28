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Рекордные траты на оборону: как страны мира перераспределяют свои бюджеты на фоне растущих угроз

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Силовые структуры » Военные новости

Мировые военные расходы достигли $2,718 триллиона. Это наибольший показатель в годовом исчислении со времен окончания холодной войны.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг ЕС

Эти расходы увеличились во всех регионах мира, особенно в Европе и на Ближнем Востоке.

На долю США, Китая, России, Германии и Индии пришлось порядка 60 процентов общемирового объема военных затрат. На восьмом месте — Украина с $64,7 млрд затрат на оборону.

Из-за такого объема трат национальные бюджеты сильно нагружаются. Власти некоторых стран даже перенаправляют в оборону ресурсы из других сфер. Например, Британия сократила зарубежную помощь, а Япония увеличила налоги граждан, пишет ТАСС.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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