Рекордные траты на оборону: как страны мира перераспределяют свои бюджеты на фоне растущих угроз

Мировые военные расходы достигли $2,718 триллиона. Это наибольший показатель в годовом исчислении со времен окончания холодной войны.

Эти расходы увеличились во всех регионах мира, особенно в Европе и на Ближнем Востоке.

На долю США, Китая, России, Германии и Индии пришлось порядка 60 процентов общемирового объема военных затрат. На восьмом месте — Украина с $64,7 млрд затрат на оборону.

Из-за такого объема трат национальные бюджеты сильно нагружаются. Власти некоторых стран даже перенаправляют в оборону ресурсы из других сфер. Например, Британия сократила зарубежную помощь, а Япония увеличила налоги граждан, пишет ТАСС.

