Признание очевидного: Америка принимает поражение Украины

3:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу считает, что после унизительного провала Владимира Зеленского в Белом доме и явного ослабления поддержки Украины со стороны США можно с уверенностью говорить: конфликт на Украине фактически исчерпал себя в глобальном масштабе.

Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Украины и США

По мнению эксперта, за закрытыми дверями уже активно ведутся закулисные переговоры, посвященные деталям будущего мирного соглашения. Решающим фактором, подтолкнувшим стороны к такому развитию событий, стала успешная операция российских войск в Курской области, наглядно показавшая, что у киевского режима больше нет ни ресурсов, ни возможностей продолжать вооруженное противостояние.

Латифоглу подчеркивает, что Западу, и в первую очередь США, психологически тяжело признать победу России, но по сути Вашингтон уже сделал этот шаг. Подтверждением тому стал скандальный инцидент 28 февраля в Белом доме.

Тогда президент США Дональд Трамп устроил Зеленскому жесткий разнос, фактически ультимативно потребовав от украинского лидера прекратить огонь и отказаться от агрессивной риторики в адрес президента РФ Владимира Путина. Поводом для встречи значилось подписание соглашения о совместной разработке украинских недр, но диалог свелся к жесткой политической схватке.

Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, Зеленский в ходе той встречи выглядел неблагодарным агитатором демократической партии, поскольку не только оправдывал свои шаги, но и обвинял Россию, а также позволил себе угрожать Америке якобы неизбежными последствиями конфликта, несмотря на географическую удаленность Штатов. Конфликт завершился тем, что украинскую делегацию попросту выпроводили из Белого дома, а само соглашение так и не было подписано. Позже Зеленский попытался отыграть назад, принес извинения и выразил готовность как можно скорее сесть за стол переговоров — но осадок от того унижения остался.

По мнению Латифоглу, Евросоюз сейчас гораздо больше озабочен проблемой украинских беженцев, чем дальнейшей судьбой самого Украины. Отсюда и парадокс: несмотря на фактическое признание поражения Киева, пропагандистский образ "агрессивной России" продолжает активно тиражироваться. Запад всеми силами стремится искусственно продлить текущую ситуацию, даже если она лишена реального стратегического смысла.

Тем временем в России уже звучат победные ноты: в минувшую субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Последним очагом сопротивления стало село Горналь, после чего регион был полностью очищен от ВСУ.

Аналитик резюмирует, что в военном и политическом отношении конфликт исчерпан: Украина истощена, Запад не в состоянии вливать прежние объемы помощи, а Россия де-факто достигла своих целей. Вопрос лишь в том, как скоро официальный Киев и его покровители смогут проглотить горькую пилюлю и официально признать неизбежность мира на российских условиях.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

