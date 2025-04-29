Застенки ФБР: спецслужбы США наполнились страхом, их сотрудники запуганы

4:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В американских спецслужбах, связанных с национальной безопасностью, включая ФБР, воцарилась атмосфера страха и тотального недоверия.

Фото: flickr.com by SurfaceWarriors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шпионская сеть

Причиной тому стали массовые проверки сотрудников на полиграфе, запущенные администрацией президента Дональда Трампа на фоне непрекращающихся утечек секретной информации. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на свидетельства действующих и бывших чиновников, нынешние расследования уже превратились в настоящую "охоту на ведьм", парализующую работу целого ряда ведомств.

По данным издания, министерство внутренней безопасности США первым ввело практику тестирования своих сотрудников на детекторе лжи, стремясь выявить виновных в сливах данных, касающихся нацбезопасности.

Теперь эта практика стремительно распространяется и на другие структуры — в частности, на ФБР. Один из бывших руководителей регионального отделения ФБР признался Washington Post, что общий моральный дух в ведомстве сейчас упал до критической отметки. Эмоциональное состояние сотрудников иначе как "ужасом" не назовешь — настолько физически ощутима в служебных коридорах атмосфера тревоги и неопределенности.

Суть конфликта проста: администрация Трампа не просто ищет тех, кто допускает утечки засекреченных сведений. Под ударом оказались и те госслужащие, кто осмеливается докладывать о негативных фактах или непопулярных решениях. Как поделился с изданием один из действующих чиновников, имеющий доступ к секретной информации, обстановка внутри системы стала буквально токсичной. Люди не знают, что ждать завтра: внезапного увольнения, внутреннего расследования или визита специалистов с полиграфом. "Это постоянная неуверенность, ощущение слежки и абсурдная попытка выискать "кротов" в каждом углу", — пояснил он.

Недавний инцидент с тремя высокопоставленными помощниками министра обороны Пита Хегсета стал яркой иллюстрацией новой политики Белого дома. Все трое были временно отстранены от работы в рамках расследования возможной утечки конфиденциальных данных. Сам Хегсет оказался под огнем критики вовсе не из-за происков врагов, а по довольно курьезной причине: в семейном чате мессенджера он поделился с близкими и своим адвокатом Тимом Парлаторе деталями полетов истребителей, задействованных в атаках на йеменских хуситов. Сам министр искренне считал, что в семейном общении границы служебной тайны не нарушаются, но в итоге скандал вышел на федеральный уровень.

Ситуация приобрела совсем неожиданный оборот после публикации главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. 24 марта он рассказал, что 11 марта получил загадочное приглашение в мессенджер Signal и неожиданно для себя попал в групповой чат под названием "Хуситы ПК тесная группа".

Как выяснилось, там заседали настоящие небожители американской политики: вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и ряд других фигур столь же высокого ранга. По словам Голдберга, дискуссия в чате больше напоминала "увлекательный политический диспут" — вот только уровень доступа участников позволял им делиться информацией, которая в случае утечки ставила под угрозу жизни военнослужащих.

Особое возмущение журналиста вызвали два факта. Во-первых, Хегсет за несколько часов до начала военной операции спокойно сообщил коллегам типы самолетов и координаты целей — то есть данные, которые принято хранить за семью печатями. Во-вторых, в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что прямо нарушает требования к хранению служебной информации. Майк Уолтц позже заявил прессе, что ничего секретного в переписке не было, но доводы Голдберга звучат жестко: подобные вольности — это не просто разгильдяйство, а серьезнейшее нарушение протоколов безопасности.

Теперь в Вашингтоне говорят не только о разрозненных утечках, но и о системном кризисе доверия внутри властной элиты. С одной стороны, Трамп требует железной дисциплины и ищет "виновных в болтливости".

С другой — его ближайшие подчиненные позволяют себе вести полуофициальные дискуссии в обход всех правил. В итоге средний и нижний эшелон спецслужб лихорадит: каждый боится оказаться крайним, попасть под сокращение или проверку на полиграфе за одно неосторожное слово.

Уточнения

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет — американский телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года.

