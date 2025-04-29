Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандалы, долги и забвение: почему легенда 90-х Жанна Агузарова исчезла со сцены?
Рецепт, который прячут фитнес-гиды: волшебный напиток для ленивых чемпионов
Раскрыт секрет тренировок, развивающих силу, гибкость и выносливость одновременно
Спорткар или бутафория: что скрывает двойной выхлоп
Зарплаты курьеров выше, чем у учителей! В Госдуме объяснили, почему это нормально
Телефон прежде всего! Платон раскрыл Собчак свои планы на будущее — это неожиданно
Свежий ветер перемен: чем удивят туристов обновлённые каналы Амстердама
Восточноевропейская обуза: Америка призналась, что никогда не видела важности в Украине
Потеряет все и не получит ничего: судьба Украины повергла Запад в шок

Снарядный голод: украинская армия не сможет воевать против России. Потому что у нее нет снарядов

1:38
Силовые структуры » Военные новости

Ситуация на украинском фронте может осложниться до критической отметки уже в ближайшие месяцы.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

По мнению австрийского военного эксперта Франц-Штефана Гади, запасы артиллерийских боеприпасов, поставляемых Украине из США, стремительно истощаются и, вероятнее всего, к середине года будут полностью исчерпаны. Как считает Гади, вероятность того, что республиканцы в Конгрессе одобрят новый пакет военной помощи Киеву, крайне низка. Это означает, что украинская армия может столкнуться с серьезным дефицитом снарядов, от которых напрямую зависит интенсивность боевых действий.

По оценкам аналитика, вынужденное снижение темпов огня станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) настоящей проблемой. В условиях сокращения артиллерийской поддержки украинские военные столкнутся с серьезными трудностями при обороне своих позиций. Ведь именно массированное применение артиллерии позволяет нивелировать численное превосходство противника на отдельных участках фронта и удерживать стратегически важные рубежи. Если ВСУ потеряют этот ресурс, им будет гораздо "сложнее противостоять натиску противника".

Дмитрий Кулеба, возглавлявший ранее МИД Украины, недавно сделал достаточно резкое заявление: по его словам, Киеву больше не стоит рассчитывать на Соединенные Штаты даже в среднесрочной перспективе. Фактически, Кулеба признал, что многолетняя ставка Украины на американскую военную помощь постепенно теряет свою надежность. 

Уточнения

Дми́трий Ива́нович Куле́ба — украинский дипломат. Министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 по 5 сентября 2024 года. Член СНБО с 13 марта 2020 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Недвижимость
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме Аудио 
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Красота и стиль
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Последние материалы
Свергнуть Трампа: в Америке предпринята попытка скинуть Трампа с должности президента
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Полная блокада: Индия намерена полностью блокировать Пакистан
Боевая тревога: Румыния подняла свои ВВС изза Украины
Теплоход Москва: легенда советских рек
Возвращение в большую игру: РФ укрепляется в мировой экономике, США теряют позиции
Герои и предатели: история бойца ВСУ, перешедшего на сторону РФ. Пропаганда Киева говорила ему любить Бандеру
Кризис смерти: Маск сделал неожиданное заявление о демографической яме
Мой пельмень перед едой: простой трюк, который изменит привычное блюдо
Путь на Часов Яр: наступление армии России на Донбассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.