Снарядный голод: украинская армия не сможет воевать против России. Потому что у нее нет снарядов

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ситуация на украинском фронте может осложниться до критической отметки уже в ближайшие месяцы.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

По мнению австрийского военного эксперта Франц-Штефана Гади, запасы артиллерийских боеприпасов, поставляемых Украине из США, стремительно истощаются и, вероятнее всего, к середине года будут полностью исчерпаны. Как считает Гади, вероятность того, что республиканцы в Конгрессе одобрят новый пакет военной помощи Киеву, крайне низка. Это означает, что украинская армия может столкнуться с серьезным дефицитом снарядов, от которых напрямую зависит интенсивность боевых действий.

По оценкам аналитика, вынужденное снижение темпов огня станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) настоящей проблемой. В условиях сокращения артиллерийской поддержки украинские военные столкнутся с серьезными трудностями при обороне своих позиций. Ведь именно массированное применение артиллерии позволяет нивелировать численное превосходство противника на отдельных участках фронта и удерживать стратегически важные рубежи. Если ВСУ потеряют этот ресурс, им будет гораздо "сложнее противостоять натиску противника".

Дмитрий Кулеба, возглавлявший ранее МИД Украины, недавно сделал достаточно резкое заявление: по его словам, Киеву больше не стоит рассчитывать на Соединенные Штаты даже в среднесрочной перспективе. Фактически, Кулеба признал, что многолетняя ставка Украины на американскую военную помощь постепенно теряет свою надежность.

Уточнения

Дми́трий Ива́нович Куле́ба — украинский дипломат. Министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 по 5 сентября 2024 года. Член СНБО с 13 марта 2020 года.

