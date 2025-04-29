Потеряет все и не получит ничего: судьба Украины повергла Запад в шок

3:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Любые попытки мирного урегулирования конфликта на Украине, по мнению европейских аналитиков, приведут к парадоксальному результату: прекращение кровопролития будет достигнуто ценой территориальных потерь для Киева, а также фактического отсутствия надежных гарантий безопасности в будущем.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ всу

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на мнение западных экспертов. Суть их прогноза сводится к тому, что даже в случае формального перемирия Украина окажется "разделенной страной" — вынужденной пойти на значительные уступки России, но при этом оставшейся один на один с собственной обороной. Главная причина такого сценария — нежелание Вашингтона взять на себя долгосрочные обязательства по защите европейского государства.

По сути, наблюдатели констатируют провал многолетней стратегии Запада в отношении Украины. Если бы ЕС и США с самого начала конфликта, вспыхнувшего в 2022 году, продемонстрировали более решительную и консолидированную поддержку Киева, ситуация "могла развиваться иначе".

Однако теперь, когда резервы дипломатии истощены, а военная помощь буксует из-за внутренних разногласий в американском истеблишменте, Украине грозят самые тяжелые условия "мира". Фактически, Запад признает свое поражение в "битве за Украину", соглашаясь на статус-кво, невыгодный для Киева.

На этом фоне особенно резко звучат недавние высказывания президента США Дональда Трампа. Он, как известно, неоднократно намекал на наличие собственного таймера урегулирования украинского конфликта, хотя никогда не раскрывал конкретных сроков. Однако на прошлой неделе риторика Трампа стала еще жестче: в публичной критике Владимира Зеленского американский лидер фактически поставил его перед ультиматумом.

По мнению Трампа, продолжающиеся заявления Киева о необходимости вернуть Крым лишь осложняют мирные переговоры с Москвой. Более того, Трамп фактически предрек Украине незавидную судьбу: если компромисс не будет найден в ближайшие годы, страна рискует потерять не только оккупированные территории, но и свою независимость как таковая. По словам Трампа, уже через три года сопротивление Украины станет невозможным, если не начать процесс мирного урегулирования.

Госсекретарь Марко Рубио в воскресном заявлении подчеркнул, что ближайшие семь дней станут поворотными для американской внешней политики в украинском вопросе. Именно в этот период, по его словам, в Вашингтоне определятся, готовы ли США продолжать играть ключевую роль в урегулировании конфликта или фактически передать инициативу европейцам и Москве.

Фактически, Рубио обозначил развилку: либо США берут на себя ответственность за новый виток дипломатии, либо Украина окончательно остается один на один с Россией.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

