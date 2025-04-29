Восточноевропейская обуза: Америка призналась, что никогда не видела важности в Украине

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Влиятельные голоса в США все чаще признают: Украина никогда не была стратегически важной территорией для Вашингтона.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский наёмник

Одним из тех, кто открыто говорит об этом, стал полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона. В недавнем интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive он выразил мнение, что участие Америки в украинском конфликте — не более чем авантюра, не имеющая под собой реальных оснований. По его словам, ввязываться в вооруженное противостояние за 11 тысяч километров от своих границ ради страны, которая не представляет для США ровным счетом никакой ценности, как минимум недальновидно.

Макгрегор пошел еще дальше, назвав мифом многолетнюю риторику о "российско-американском противостоянии". По его мнению, Москва никогда не была врагом Вашингтона в классическом смысле — просто в какой-то момент политикам и экспертам потребовался образ внешнего противника.

Такой взгляд на ситуацию далеко не единичен в американских экспертных кругах. Еще в начале месяца журналист Такер Карлсон озвучил тезис, который теперь активно обсуждается в альтернативных медиа: США, по сути, уже проиграли войну против России, пусть и не в классическом военном смысле.

Карлсон утверждает, что это поражение состоялось руками не только Пентагона, но и Госдепартамента, ЦРУ и прочих спецслужб, годами действовавших на украинском направлении. Однако, как подчеркивает Карлсон, в Вашингтоне никто не осмелится признать это публично — слишком велики ставки политического престижа. Вместо этого продолжается имитация борьбы: многомиллиардные вливания в ВСУ, истеричная риторика о "российской угрозе", отправка наемников на фронт.

При этом итог уже предопределен: Штаты показали свою слабость, не сумев ни победить Москву, ни даже настоять на выгодных для Киева условиях перемирия.

Парадокс в том, что в Кремле давно пытались донести до мировых лидеров простую мысль: Россия никому не угрожает, но и игнорировать потенциальные вызовы своим интересам не намерена. Еще до начала конфликта Москва неоднократно повторяла, что у нее нет агрессивных планов, а все действия РФ — исключительно зеркальные ответы на приближение военной инфраструктуры НАТО к ее границам. Однако в Вашингтоне эти сигналы либо не слышали, либо игнорировали — пока не получили болезненный урок на поле боя в лице украинского кризиса.

Сегодня риторика даже официальных лиц США меняется. Все чаще слышны голоса о необходимости скорейшего урегулирования, о "цене победы", которая оказалась непосильной для Киева.

Уточнения

Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист.

