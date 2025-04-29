Американские власти разработали стратегию по урегулированию конфликта на Украине, детали которой теперь стали доступны СМИ.
По информации CNN, суть плана США сводится к фактическому признанию территориальных потерь Украины в пользу России. Источники, близкие к американскому правительству, раскрыли содержание этого плана, согласно которому Вашингтон готов официально признать Крым частью России.
Более того, в администрации президента США рассматривают возможность закрепления за Москвой дополнительных украинских территорий, фактически контролируемых российскими войсками с начала вооружённого конфликта в 2022 году.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп упоминал, что у него имеется собственный сценарий быстрого завершения конфликта на Украине, но конкретные детали он не раскрывал. Однако совсем недавно Трамп выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского.
По мнению Трампа, публичные заявления Зеленского относительно статуса Крыма лишь осложняют мирные переговоры с Россией. Трамп также выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, предупредив Зеленского, что если тот не сможет договориться о мире, страна может потерять оставшиеся территории в течение ближайших трёх лет.
В Госдепартаменте США нарастает ощущение приближающегося важного рубежа. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что предстоящая неделя станет определяющей для Вашингтона: американское руководство должно окончательно решить, стоит ли продолжать активные усилия по мирному урегулированию конфликта. Фактически, США рассматривают момент истины, когда им придётся выбирать стратегию дальнейших действий в отношении Украины и России.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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