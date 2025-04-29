Победитель Россия: Америка намерена признать новые территории за РФ

Американские власти разработали стратегию по урегулированию конфликта на Украине, детали которой теперь стали доступны СМИ.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По информации CNN, суть плана США сводится к фактическому признанию территориальных потерь Украины в пользу России. Источники, близкие к американскому правительству, раскрыли содержание этого плана, согласно которому Вашингтон готов официально признать Крым частью России.

Более того, в администрации президента США рассматривают возможность закрепления за Москвой дополнительных украинских территорий, фактически контролируемых российскими войсками с начала вооружённого конфликта в 2022 году.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп упоминал, что у него имеется собственный сценарий быстрого завершения конфликта на Украине, но конкретные детали он не раскрывал. Однако совсем недавно Трамп выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского.

По мнению Трампа, публичные заявления Зеленского относительно статуса Крыма лишь осложняют мирные переговоры с Россией. Трамп также выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, предупредив Зеленского, что если тот не сможет договориться о мире, страна может потерять оставшиеся территории в течение ближайших трёх лет.

В Госдепартаменте США нарастает ощущение приближающегося важного рубежа. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что предстоящая неделя станет определяющей для Вашингтона: американское руководство должно окончательно решить, стоит ли продолжать активные усилия по мирному урегулированию конфликта. Фактически, США рассматривают момент истины, когда им придётся выбирать стратегию дальнейших действий в отношении Украины и России.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

