Восточный союзник: Китай пошел на поддержку решения России по Украине

На фоне объявления России о временном прекращении огня на Украине, Китай выразил поддержку любой инициативы, способной приблизить мирное урегулирование конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаги Китая и России

Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал решение Москвы, назвав позицию Пекина по украинскому вопросу последовательной и принципиальной. По его словам, Китай неизменно выступает за любые шаги, направленные на деэскалацию напряжённости и возобновление диалога между враждующими сторонами.

Напомним, что Россия приняла решение о трёхдневном гуманитарном перемирии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, и с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия на украинской территории будут приостановлены. Кремль подчеркнул, что эта инициатива носит исключительно гуманитарный характер и призвана хоть ненадолго дать мирным жителям возможность ощутить хрупкое спокойствие.

В Пекине выразили осторожный оптимизм в отношении российского шага. Го Цзякунь в ходе брифинга подчеркнул, что КНР рассчитывает на конструктивный отклик со стороны Украины и западных стран.

Уточнения

Кита́й — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

