На фоне объявления России о временном прекращении огня на Украине, Китай выразил поддержку любой инициативы, способной приблизить мирное урегулирование конфликта.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал решение Москвы, назвав позицию Пекина по украинскому вопросу последовательной и принципиальной. По его словам, Китай неизменно выступает за любые шаги, направленные на деэскалацию напряжённости и возобновление диалога между враждующими сторонами.
Напомним, что Россия приняла решение о трёхдневном гуманитарном перемирии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, и с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия на украинской территории будут приостановлены. Кремль подчеркнул, что эта инициатива носит исключительно гуманитарный характер и призвана хоть ненадолго дать мирным жителям возможность ощутить хрупкое спокойствие.
В Пекине выразили осторожный оптимизм в отношении российского шага. Го Цзякунь в ходе брифинга подчеркнул, что КНР рассчитывает на конструктивный отклик со стороны Украины и западных стран.
Кита́й — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.
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