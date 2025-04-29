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Предсказуемое решение: Россия отреагировала на манипуляцию Киева

Силовые структуры » Военные новости

Решение России объявить трёхдневное перемирие на период 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вызвало предсказуемую реакцию в Киеве.

По мнению специального представителя МИД РФ Родиона Мирошника, Украина ожидаемо настаивает на том, чтобы международное сообщество признало исключительность украинских инициатив и отказалось от любых других предложений по урегулированию конфликта. Фактически, Киев демонстрирует желание доминировать на переговорной площадке, не считаясь с ранее достигнутыми договорённостями.

Мирошник подчеркнул, что за радикальными заявлениями украинской стороны просматривается явное влияние западных кураторов, прежде всего Великобритании. По его словам, официальный Киев не заинтересован в реальных шагах к миру, а лишь создаёт иллюзию лидерства в информационном пространстве. В качестве примера российский дипломат привёл систематические нарушения Украиной ранее достигнутых соглашений: энергетический мораторий, срыв пасхального перемирия и другие гуманитарные инициативы, которые Киев обещал соблюдать, но демонстративно игнорировал. В Москве убеждены, что подобные действия Киева формируют лишь "белый шум" в медийной среде, не имеющий под собой конструктивной основы.

Парадокс, по мнению Мирошника, заключается в том, что Украина требует от России и мирового сообщества безоговорочно следовать украинским планам, несмотря на собственную неспособность выполнять даже символические договорённости.

Тем временем, президент Владимир Путин подписал указ о временном прекращении огня с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая в честь памятной даты. Однако Владимир Зеленский оперативно ответил на инициативу Москвы, выдвинув встречные условия: немедленное, безусловное и долгосрочное (как минимум на 30 дней) перемирие. Фактически, Киев не отвергает саму идею прекращения огня, но пытается навязать России заведомо неприемлемые параметры.

Уточнения

Родио́н Вале́рьевич Миро́шник — политический деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол подконтрольной России Луганской Народной Республики в Российской Федерации с 6 мая по 4 октября 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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