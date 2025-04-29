Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в беседе с известными пранкерами Вованом и Лексусом высказал неожиданную поддержку стремлению Украины вступить в НАТО.
Разговор, опубликованный в Telegram-канале, вызвал широкий резонанс, поскольку Уилсон провёл параллели между Украиной и Швецией — страной, которая отказалась от двухвекового нейтралитета ради членства в альянсе. Тем самым конгрессмен дал понять, что не видит препятствий для Киева на пути в НАТО, несмотря на опасения, высказываемые рядом западных политиков, включая бывшего президента США Дональда Трампа.
Уилсон категорически отверг утверждения, будто расширение НАТО на восток спровоцировало Россию на вторжение в Украину. Он выразил разочарование позицией некоторых западных экспертов, которые увязывают действия Владимира Путина с приближением альянса к российским границам.
По мнению конгрессмена, истинная цель Кремля — воссоздание влияния бывшего СССР, а не просто реакция на геополитические изменения. В этом контексте Уилсон настаивает на необходимости присутствия международных миротворцев на Украине в случае временного прекращения огня. "Если такое перемирие состоится, иностранные войска должны гарантировать безопасность спорных территорий", — подчеркнул он, добавив, что "доверия к России в этом вопросе нет", так как все предыдущие соглашения Москва "нарушала".
Интересно, что позиция Уилсона идёт вразрез с недавними заявлениями Дональда Трампа, который высказывал сомнения в способности Украины когда-либо стать членом НАТО.
По мнению президента США, именно курс Киева на сближение с альянсом стал одной из причин нынешнего конфликта. Однако Уилсон уверен в обратном: НАТО не угроза, а гарант стабильности. Пранкеры, выдававшие себя за экс-президента Украины Петра Порошенко*, сумели вывести конгрессмена на откровенный разговор, в котором он не стал скрывать свои взгляды и готовность идти наперекор риторике Трампа.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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