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Украина будет сокрушена: Трамп сенсационно заявил о будущем Украины

3:00
Силовые структуры » Военные новости

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, в беседе с корреспондентом журнала Atlantic выразил твердую убежденность в том, что Украина стоит на пороге смерти и что он лично предпринимает все возможные усилия, чтобы предотвратить ее крах.

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

По мнению американского лидера, без его вмешательства эта страна была бы уже "сокрушена", и он не скрывает, что время работает против Киева. Трамп считает, что правда конфликта заключается именно в этом — в хрупком равновесии, которое он пытается удержать.

В подтверждение своей позиции Трамп напомнил о решении, принятом в первый срок его президентства, когда Украине были предоставлены противотанковые управляемые ракеты Javelin.

Тем самым он подчеркнул свою роль в поддержке украинской стороны. Однако на вопрос о дальнейшей военной помощи он ответил уклончиво, дав понять, что поставки вооружений — не единственный способ влияния. Глава Белого дома пояснил, что арсенал средств давления на противника вовсе не ограничивается снарядами и пулями. По его словам, эффективными "орудиями" могут стать экономические санкции, банковские ограничения и множество других инструментов, способных изменить ход событий без прямого вмешательства в боевые действия.

Вместе с тем Трамп признал, что Украина рискует потерять еще больше территорий в продолжающемся конфликте. Он не стал давать Киеву конкретных обещаний относительно новых партий американского оружия, переадресовав акцент на альтернативные рычаги воздействия.

При этом американский президент подчеркнул, что на данный момент конфликт, хоть и остается напряженным, не несет прямой угрозы жизни граждан США. Однако потенциал для эскалации, по его мнению, крайне высок, и ситуация теоретически может перерасти в глобальную катастрофу — Третью мировую войну.

Такие опасения звучали из уст Трампа и ранее. В феврале он заявлял, что политика предыдущей администрации во главе с Джо Байденом неизбежно привела бы мир к масштабному военному столкновению уже в ближайший год, но благодаря его действиям этот сценарий удалось предотвратить. А в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп выразил мнение, что украинский лидер, продолжая сопротивление, невольно "заигрывает" с возможностью глобальной войны.

Между тем, на дипломатическом фронте сохраняются определенные сигналы к поиску мирного решения. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков после встречи российского президента со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом сообщил, что Москва подтверждает готовность к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. Этот жест указывает на сохраняющийся канал для диалога, несмотря на всю остроту противостояния.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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