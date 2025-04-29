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Принуждение к миру: США пригрозили России и Украине

1:20
Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающихся дискуссий о будущем украинского конфликта Майк Уолтц, советник президента США по национальной безопасности, выступил с важным сигналом в адрес Москвы и Киева.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

В своей статье на страницах журнала National Interest он фактически обозначил "красные линии" американской политики — по мнению Уолтца, России и Украине пора перейти от слов к делу и форсировать мирные переговоры. Иначе рискуешь нарваться на охлаждение интереса со стороны Белого дома, где, как прозрачно намекает советник, терпение Дональда Трампа небесконечно.

По сути, Уолтц подводит черту под месяцами дипломатических усилий. Он признаёт, что за прошедшие недели стороны всё-таки вышли на понимание базовых условий потенциального урегулирования.

Обе стороны — российская и украинская — теперь чётко представляют себе контуры возможного компромисса. Однако, как подчёркивает советник, понимание это нужно как можно быстрее перевести в плоскость конкретных договорённостей. Иначе риск остаётся слишком высоким: президент Трамп, известный своей нетерпимостью к затянувшимся процессам, может в любой момент утратить интерес к украинской теме и переориентировать ресурсы на другие глобальные вызовы.

Уточнения

Майкл Джордж Уо́лтц — американский политический и государственный деятель, военнослужащий, телекомментатор и предприниматель. Советник президента США по национальной безопасности с 20 января 2025 года. Бывший член Палаты представителей США от Флориды.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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